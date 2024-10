di Francesco Sylos Labini e Salvatore Cingari, i, Roars, 29.10.2024.

Che cos’è la meritocrazia? E perché tutti, a destra e a sinistra, non fanno che invocarla come soluzione di tutti i mali? Forse perché è in nome della meritocrazia che vengono cancellati i diritti, smantellato lo stato sociale e limitato il dissenso?

La bufala della meritocrazia, infatti, trasforma le diseguaglianze sociali in colpe del singolo, che non si è impegnato abbastanza, non ha lavorato sodo ed è evidentemente un mangia pane a ufo. Questo perché le differenze nelle condizioni di partenza sono per la meritocrazia irrilevanti, superabili con qualche sforzo e un po’ di sacrifici, che guarda un po’ vengono richiesti solo a chi sta più in basso nella gerarchia sociale.

Ma dove nasce e come si afferma il concetto di meritocrazia? E quali sono oggi le sue conseguenze sulle istituzioni pubbliche, come ad esempio l’università?

Ne abbiamo parlato con Salvatore Cingari, professore ordinario di Storia del pensiero politico all’Università per stranieri di Perugia e autore del libro “Meritocrazia” (Ediesse, 2020), e con Francesco Sylos Labini, fisico e dirigente di ricerca al Centro di Ricerca Enrico Fermi a Roma, fondatore del blog “Return on Academic Research and School” (Roars) e coautore del libro “I Ricercatori non crescono sugli alberi” (Laterza, 2010).

La bufala della meritocrazia

