Ma solo se si ottiene il movimento richiesto.

Il diritto al punteggio di continuità nella scuola di titolarità si perde se si ottiene trasferimento solo in caso di domanda volontaria, non con il trasferimento d’ufficio.

La tabella di valutazione

Il punteggio previsto per la domanda di mobilità è indicato nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità e prevede il computo dell’anzianità di servizio, delle esigenze di famiglia e dei titoli generali. Per considerare calcolo complessivo dell’anzianità di servizio, bisogna prendere in considerazione anche il punteggio di continuità.

Il punteggio di continuità

Per calcolare con esattezza il punteggio di continuità bisogna prendere in considerazione il servizio svolto nella scuola di titolarità senza soluzione di continuità per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto. Per la mobilità si valuta solo dopo un triennio di servizio nella scuola. Diverso il conteggio per la graduatoria interna di istituto, per la quale è sufficiente un solo anno.

Per la continuità spettano 2 punti ogni anno entro il quinquennio e quindi 3 punti per ogni anno successivo al quinto.

La perdita della continuità

Chi fa domanda di assegnazione provvisoria o di mobilità volontaria perde il punteggio della continuità.

Diversa la condizione della mobilità d’ufficio: il docente che sia stato trasferito nell’ottennio quale soprannumerario mantiene il diritto al punteggio della continuità che conserva se per 8 anni fa richiesta, in ciascun anno dello stesso, di rientro nell’istituto di precedente titolarità.

Se concorrono queste condizioni, chi ha ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale perde il punteggio di continuità pur mantenendo tuttavia il diritto di rientro.

Quando si perde il punteggio

Chi decide di fare ricorso alla mobilità volontaria perde il punteggio di continuità anche nel caso di passaggio di cattedra (cambio della classe di concorso di titolarità) o di trasferimento da materia a sostegno e viceversa (cambio della tipologia di posto di titolarità)

In conclusione chi fa domanda di trasferimento volontario perde tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola di titolarità, ma solo se viene soddisfatta la sua domanda di mobilità.

