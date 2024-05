Dalla normativa emergono tre possibili casistiche con valutazioni differenti in base al percorso di immissione in ruolo.

I docenti nell essere immessi in ruolo attraverso concorsi ordinari, procedure straordinarie ex art. 59 o call veloci. Per ciascuna di queste tipologie la normativa prevede casistiche diverse per le valutazioni finali.

Anzitutto si conferma che i neoimmessi da concorsi ordinari svolgono solo la valutazione orale con test finale.

Per gli altri docenti la valutazione finale dei docenti neoassunti nell’a.s. 2023/24 sarà differente per 3 tipologie di assunzione:

1) ex art. 59, c. 9-bis,

2) art. 59, c. 4, D.L. 73/2021 anni precedenti

3)art. 5, c. 5 e ss., D.L. 44/2023 _ sostegno da GPS

1 ) Docenti neoassunti tramite concorso ordinario con abilitazione o con procedura ex art. 59, c. 9-bis, D.L. 73/2021 (concorso straordinario bis)

Sono previsti:

un colloquio innanzi al Comitato di Valutazione

un test finale orale con discussione e valutazione delle risultanze e delle competenze maturate nella formazione dell’anno di prova e sulla relazione formulata dal tutor e dal dirigente scolastico

il conseguimento dei percorsi da 5 CFU presso universita’ da svolgersi entro o subito dopo anno di prova

Tempistiche

Colloquio e test finale avvengono contestualmente e dunque con termine ultimo al 31 agosto 2024.

2 ) Docenti neoassunti ai sensi dell’art. 59, c. 4, D.L. 73/2021 o ai sensi dell’art. 5-ter, D.L. 228/2021 (assunzioni da GPS)

Sono previsti:

un colloquio innanzi al Comitato di Valutazione

un test finale orale con discussione e valutazione delle risultanze e delle competenze maturate nella formazione dell’anno di prova e sulla relazione formulata dal tutor e dal dirigente scolastico

una prova disciplinare, ai sensi dell’art. 8, D.M. 188/2022.

Tempistiche

Colloquio e test finale avvengono contestualmente. All’esito, i POSITIVO si e’ ammessi alla prova disciplinare.che deve essere conclusa entro il 31 luglio 2024.

3) Docenti neoassunti ai sensi dell’art. 5, c. 5 e ss., D.L. 44/2023 ( ex art 59 comma 4 _ GPS sostegno 2023/24)

Sono previsti:

un colloquio innanzi al Comitato di Valutazione

un test finale orale con discussione e valutazione delle risultanze e delle competenze maturate nella formazione dell’anno di prova e sulla relazione formulata dal tutor e dal dirigente scolastico

u na lezione simulata, ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.M. 119/2023.)

Tempistiche

Colloquio, test finale e lezione simulata avvengono contestualmente e la procedura deve essere conclusa entro il 15 luglio 2024.

Ultimo rilievo importante

La nota n. 67715 del 13 maggio il Ministero dell’istruzione e del merito chiarisce che le attività di formazione del PNRR, previste dal decreto PNRR 4 del 2 marzo 2023, non sono obbligatorie.

La nota precisa che il decreto legge 2 marzo, n. 19, poi legge 29 aprile 2024, n. 56, è stato emanato in un periodo già molto avanzato del periodo di formazione e di prova; all’art. 14 pertanto si precisa che, qualora le attività siano già concluse o sia rimasto un numero di ore insufficienti, limitatamente all’anno scolastico 2023/2024 la mancata frequenza delle attività previste dal decreto legge di cui sopra non pregiudica la validità del percorso formativo.

Questo quanto recita l’art 14 della legge 56/2024:

“A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui al all’articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell’ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

