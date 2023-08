Il 31 luglio 2023 è scaduto il termine per la presentazione della domanda per la scelta delle sedi al fine di attribuire i contratti a tempo determinato per lo svolgimento disupplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche per i docenti inseriti in GAE, GPS ed elenchi aggiuntivi.

Conferimento supplenze

Ultimate le operazioni delle immissioni in ruolo su posto comune e di sostegno, si darà via, presumibilmente entro la fine del mese di agosto del 2023, alle operazioni di conferimento delle supplenze:

annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico

sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico per le ore d’insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o poste orarie.

Procedura

L’individuazione del destinatario della supplenza è operata, con modalità telematica, dal dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente tra coloro che, inseriti in GAE, GPS ed elenchi aggiuntivi, hanno presentato domanda finalizzata al conferimento degli incarichi entro il 31 luglio del 2023. Sono esclusi da tale procedura i docenti che non hanno presentato la domanda nella misura in cui sono considerati rinunciatari.

Assegnazione docenti alle scuole

Gli UST (Uffici Scolastici Territoriali) assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine:

delle classi di concorso o tipologia di posto indicato

delle preferenze espresse

L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa.

Perfezionamento contratto

La stipula del contratto di lavoro, da effettuare con il dirigente della scuola assegnata, costituisce condizione necessaria per la presa di servizio;

Rinuncia

La rinuncia o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenzeper tutte le classi di concorso e posti d’insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Abbandono del servizio

L’assunzione in servizio e l’eventuale abbandono comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado d’istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.

La procedura per le supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche

