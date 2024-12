La prova scritta del concorso PNRR 2

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 21.12.2024.

Alcune precisazioni sulle modalità di svolgimento e di superamento della prova scritta del secondo concorso PNRR.

Ancora 10 giorni per poter compilare la domanda di partecipazione al secondo concorso PNRR. Dopodichè i candidati dovranno attendere la fissazione della data della prova scritta. Col concorso PNRR 1 si era dovuto attendere circa un paio di mesi, infatti le domande erano state chiuse il 9 gennaio 2024 e la prova scritta era stata calendarizzata dal 13 al 19 marzo 2024. Probabilmente le tempistiche saranno indicativamente le stesse anche per questa seconda procedura. Vediamo cosa sapere in merito allo svolgimento della prova scritta.

Prova scritta: in cosa consiste

Anche per il concorso PNRR 2 non sarà prevista alcuna preselezione. La prova scritta, per come è impostata, funge già da preselezione. La prova infatti è computer-based suddivisa in 50 quesiti, così suddivisi:

10 in ambito pedagogico ;

; 15 nel settore psicopedagogico , ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;

, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione; 15 in ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione; 5 domande a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Come si supera

Il superamento della prova scritta è subordinato a 2 condizioni: i candidati devono ottenere un punteggio minimo di 70/100 e rientrare nel triplo dei posti disponibili nella regione per la classe di concorso o la tipologia di posto. Sono inoltre ammessi alla prova orale coloro che conseguiranno lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Queste condizioni non sono richieste in maniera alternativa: devono sussistere tutte affinchè i candidati possano essere ammessi alla successiva prova orale (oltre che a quella pratica per le classi di concorso per le quali è prevista).

.

.

.

.

.

.

.

La prova scritta del concorso PNRR 2

ultima modifica: da