La scuola americana al tempo di Elon Musk

TuttoscuolaNews, n. 1148 del 25.11.2024.

La straripante personalità di Elon Musk, che si appresta a ricevere un incarico importante nella nuova compagine governativa formata da Donald Trump (guiderà il DOGE – Department of Government Efficiency insieme a Vivek Ramaswamy) potrebbe influire anche sul futuro del sistema educativo degli USA, stando almeno a quanto da lui deciso per l’educazione dei suoi figli.

Musk, una dozzina di anni fa, aveva iscritto i suoi figli alla Mirman School di Los Angeles, una scuola d’eccellenza per bambini superdotati, ma ne era rimasto presto deluso. Così, insieme a Joshua Dahn – ex docente presso quella scuola – decise di crearne una nuova per i suoi 5 figli e per altri bambini, figli dei dipendenti di SpaceX, chiamandola Ad Astra, e successivamente Astra Nova.

La scuola, nata nel 2014 ad Hawthorne, in California, inizialmente con 8 studenti, ne conta oggi 40, ma sembra che si appresti ad accoglierne anche altri, interessati ad apprendere seguendo il curriculum di Astra Nova. Per quel che se ne sa per ora, risulta che non ci sono classi legate all’età. Così bambini di 7 anni apprendono insieme ad altri più grandi, anche quattordicenni, secondo un modello di curricolo basato su progetti e argomenti interdisciplinari, nel rispetto dei tempi di ognuno.

Tra le materie previste Intelligenza Artificiale, ingegneria, matematica, coding e scienze applicate, ma non le lingue (salvo l’inglese), poiché Musk è convinto che il futuro della comunicazione sarà assicurato dai software traduttori. Gli alunni hanno comunque la facoltà di escludere le materie che non gradiscono. Forse per evitare accuse di iper-tecnicismo scientista il curricolo prevede anche uno spazio di dibattito riservato a scenari e interrogativi di carattere etico. I bambini sono invitati a discuterne. Per esempio, che fare se un’azienda che produce beni di consumo inquina l’ambiente? E che cosa si dovrebbe fare se l’intelligenza artificiale diventasse nemica dell’uomo? Domande alle quali i bambini sono chiamati a dare risposte.

Potrebbe questo essere un modello di riferimento per tutta la scuola americana? Ci sembra assai difficile, come spieghiamo nella notizia successiva.