dal blog di Gianfranco Scialpi, 2.12.2024.

La valutazione dei Dirigenti scolastici. Qualcosa si muove. Forse, ma molto lentamente

La valutazione dei Dirigenti scolastici. Lo stato delle cose

La valutazione dei Dirigenti scolastici. Il 25 novembre si è tenuto un incontro (il secondo) sulla questione. Come correttamente riportato dalla Newletter di Tuttoscuola, la situazione sembra lontana ancora dall’essere risolta. E’ iniziata nel lontano 2003. L’articolo di Tuttoscuola.it (17 novembre 2003) si apriva così: “Si comincia a capire come si svolgerà la valutazione di circa 2.000 dirigenti scolastici. I criteri generali, le linee guida e alcuni strumenti, come il fascicolo individuale del valutato, sono pubblicati sul sito del MIUR (www.istruzione.it, archivio news del 12/11/2003). L’operazione di valutazione dovrà essere completata entro la fine del corrente anno scolastico”. Dopo ventuno anni tuttoscuola.it pubblica un nuovo contributo (Newsletter) dal titolo che non lascia dubbi sulla situazione di stallo: “I Dirigenti scolastici, saranno mai valutati?”

Il comunicato Cisl al quale si riferisce il suddetto contributo si apre con una informativa, riguardante la presentazione dell’Amministrazione di “due schede di valutazione, complete di obiettivi, indicatori e relativi pesi. La prima scheda presenta un numero ridotto di obiettivi, essendo riferita all’anno scolastico corrente; la seconda è invece completa dell’intero set che l’Amministrazione intende adottare per il successivo anno scolastico”.

Subito dopo iniziano le criticità. Come scritto da Tuttoscuola.it, escludendo una piccola parte (20%) attribuita al Direttore generale dell’Usr, nulla si dice su chi deve valutare il restante 80%, che è contaminato (non direttamente riferiti all’azione del D.S.) da aspetti amministrativi e di competenza dei collegi dei docenti.

Da qui la decisione di rinviare tutto al 5 dicembre. Difficilmente si arriverà a una conclusione, ma come sempre i fatti diranno l’ultima parola.

.

.

.

.

.

.

.

.

La valutazione dei Dirigenti scolastici. Difficile la conclusione

ultima modifica: da