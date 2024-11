L’abilitazione per i docenti vincitori di concorso

di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 10.11.2024.

Il percorso formativo per i docenti che, seppur privi di abilitazione, hanno partecipato e vinto il concorso PNRR.

Percorsi abilitanti per i vincitori del concorso PNRR, tutti coloro che hanno partecipato (e vinto, seppur privi di abilitazione) il primo concorso legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, saranno chiamati a completare il loro iter formativo con il conseguimento dell’abilitazione. Infatti, mentre i vincitori già abilitati ottengono direttamente l’immissione in ruolo, i vincitori privi di abilitazione vengono assunti, dapprima, a tempo determinato per ottenere l’abilitazione.

Percorsi abilitanti per i vincitori del concorso ancora privi di abilitazione all’insegnamento

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a questo proposito, dovrà fornire delle precise indicazioni in merito ad alcuni aspetti legati alla formazione dei docenti vincitori del concorso PNRR.

In primo luogo, dovrà chiarire dove si dovrà conseguire l’abilitazione, in considerazione della regione di assunzione e della sede scolastica assegnata. Occorre sottolineare, infatti, che molti docenti stanno svolgendo servizio di supplenza in province lontane rispetto alle Università che organizzeranno il corso per quella specifica classe di concorso. Il MIM, quindi, dovrà risolvere un evidente problema di carattere logistico oltreché organizzativo.

Quando, dove e come si svolgeranno i corsi?

Quando potranno partire, poi, i percorsi abilitanti riservati ai vincitori di concorso PNRR? Occorre considerare che le assunzioni proseguiranno sino al prossimo 31 dicembre (per le graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre). In considerazione della lentezza con la quale sono partiti i percorsi abilitanti ‘normali’, è probabile che bisognerà attendere ancora qualche mese prima della partenza dei corsi riservati ai vincitori del concorso PNRR. Per quanto riguarda, invece, le tempistiche di svolgimento dei corsi, si può ipotizzare, visti i precedenti, che i percorsi non saranno semplici e, tanto meno, rapidi.

Comunque, per avere risposte ufficiali e definitive, bisognerà attendere il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito che provvederà ad attivare i percorsi abilitanti per i vincitori non abilitati del concorso.

L’abilitazione per i docenti vincitori di concorso

