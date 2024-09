Lasciare una supplenza per un’altra: quando si può

Sono moltissimi i docenti che all’inizio dell’anno scolastico non prendono servizio il primo settembre spesso per i ritardi degli uffici scolastici territorialmente competenti nella pubblicazione dei bollettini con le nomine da Gae e Gps.

Per le Graduatorie provinciali per le supplenze, Gps appunto, sono spesso previsti diversi turni di nomina con insegnanti che devono attendere anche ottobre o novembre, a volte addirittura dicembre, per una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto.

Nell’attesa molti precari possono ottenere un incarico da Graduatorie di istituto, o se non chiamati affatto da Gps lavorare per l’intero anno scolastico con contratti di supplenza breve. Il precariato degli insegnanti è fatto proprio di supplenze e di incarichi da prendere e abbandonare per condizioni migliori anche se non sempre è possibile.

Vediamo allora quando è possibile lasciare una supplenza per un’altra, quando è possibile abbandonare il servizio senza incorrere in sanzioni.

Quando è possibile lasciare una supplenza per un’altra?

Per rispondere a questa domanda occorre consultare l’ordinanza ministeriale rinnovata di anno in anno che norma l’attribuzione delle supplenze che, lo ricordiamo, può avvenire da Gae e in subordine da Gps, e da Graduatorie di istituto.

L’attribuzione delle supplenze avviene:

per quelle al 30 giugno o al 31 agosto da Gae e Gps;

per le supplenze brevi o temporanee vengono utilizzate le Graduatorie di istituto. Alle Gi si attinge anche per le annuali in caso di esaurimento o incapienza delle Gae e delle Gps.

Il docente che lascia una supplenza per un’altra, che abbandona il servizio quindi, perde la possibilità di ottenere incarichi ulteriori per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime e quindi per il biennio 2024/2026. Esistono tuttavia dei casi in cui è possibile lasciare una supplenza per un’altra. Nel dettaglio:

è possibile lasciare una supplenza breve conferita da Gi per una supplenza annuale al 30 giugno o al 31 agosto conferita da Gps per la stessa o diversa classe di concorso o tipologia di posto anche quando si tratta di uno spezzone;

anche se la supplenza annuale è stata conferita dalle Gi (spesso accade che si tratti di supplenze fino ad avente diritto da Gps o come per il 2024 per il concorso) è possibile abbandonarla per altra supplenza annuale per lo stesso insegnamento o diverso;

è possibile lasciare una supplenza conferita da Gi fino all’ultimo giorno di scuola, per un’altra al 30 giugno o al 31 agosto. Non è tuttavia possibile lasciare una supplenza fino al 30 giugno per un’altra al 30 giugno entrambe conferite da Gi.