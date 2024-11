Informazione scuola, 2.11.2024.

Nuove opportunità nelle graduatorie provinciali per docenti abilitati dopo il 24 giugno 2024.

Gli aggiornamenti previsti per le GPS 2025/2026.

Negli ultimi anni, il Ministero dell’Istruzione ha aggiornato le modalità di formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) introducendo importanti novità per i docenti che conseguono l’abilitazione in un secondo momento. Analizziamo nel dettaglio gli aggiornamenti previsti per le GPS dell’anno scolastico 2025/2026.

Le GPS 2025/2026 vedranno la conferma della prima e seconda fascia per chi era già inserito entro il 24 giugno 2024. Inoltre, sarà previsto un elenco aggiuntivo riservato a chi consegue l’abilitazione dopo tale data, ma comunque entro giugno 2025.

Coloro che si abiliteranno in questo lasso di tempo potranno inserirsi nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia. Il Ministero indicherà le modalità di inserimento, che potrebbe avvenire anche con riserva subjecta al conseguimento del titolo.

Un’importante novità riguarda la possibilità di scegliere liberamente la provincia di inserimento, a differenza di chi è già nelle GPS. Inoltre, dal 2026/2027 si potrà chiedere il passaggio all’interno della prima fascia

Rispondendo ad alcuni quesiti di lettori in procinto di abilitarsi, confermiamo che chi consegue i 60 CFU entro giugno 2025 potrà accedere all’elenco aggiuntivo della prima fascia GPS. Un’opportunità da sfruttare per avviare con maggiori chance la carriera nell’insegnamento.

