Legge di Bilancio 2025 e scuola. La richiesta di Giorgetti. Ipotesi di contributo del sistema formativo

Legge di Bilancio 2025 e scuola. Manca poco alla legge-regina del sistema Italia. Questo sarà il primo dei sette anni previsti per ridurre drasticamente il debito pubblico e avvicinarsi ai parametri confermati del 60% e del 3% per il disavanzo. In altri termini occorrerà accantonare 11-13 miliardi di € (O,5% Pil) fino al 2031.

Il Ministro Giorgetti è consapevole della situazione, quindi per poter presentare una legge di Bilancio di 25 miliardi di spese ha chiesto ai Ministeri di stringere la cinghia.

L’alternativa è un taglio lineare di cinque miliardi di €.

Nello specifico quale contributo si chiederà alla scuola?

Tenendo presente che poco più del 90% delle spese del Mim sono per stipendi, quindi spese fisse, inevitabilmente occorrerà guardare ad altre voci. Il Mef non ha dato indicazioni al riguardo.

Secondo il ben informato quotidiano economico “ItaliaOggi” (15 ottobre), è ipotizzabile una ripetizione dell’operazione-tagli compiuta lo scorso anno (segmento 0-6). In altri termini si andranno a prosciugare voci coperte con le risorse del PNRR.

Questa è l’ipotesi più indolore. Nei prossimi giorni avremo il responso!

Legge di Bilancio 2025 e scuola. Dove si taglierà?

