Legge di bilancio 2025, Gilda degli insegnanti: chiediamo al Governo lo sblocco stipendiale del 2013 per docenti e Ata.

La Gilda degli insegnanti, attraverso una nota, chiede al Governo lo sblocco stipendiale del 2013 per docenti e Ata:

“La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 16133/2024 ha dichiarato illegittimo il blocco stipendiale per l’anno 2013, anno escluso dal riconoscimento giuridico per la progressione di carriera del personale scolastico.

Siamo soddisfatti per la decisione della Corte di Cassazione, che segna una svolta importante e conferma che le disposizioni sul blocco degli stipendi devono essere interpretate in modo restrittivo, dichiarando illegittimo il mancato riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera – afferma il coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti Vito Carlo Castellana – Tuttavia, la Gilda degli Insegnanti chiede al governo che l’ordinanza venga prontamente recepita attraverso un intervento normativo nella prossima Legge di Bilancio, che riconosca giuridicamente il servizio svolto nel 2013, evitando così i numerosi contenziosi che gravano sui Tribunali e incrementano i costi per lo Stato.

Inoltre, auspicando ad una soluzione politica, si chiede al governo di mettere in campo misure concrete per garantire i diritti economici maturati e che sono stati pesantemente erosi negli ultimi anni da una continua stagnazione salariale e dalla riduzione del potere d’acquisto.

La Gilda degli Insegnanti ritiene inaccettabile la perdita permanente, per docenti e ATA, dello stipendio di un intero anno scolastico, in cui è stato comunque assicurato il normale svolgimento del proprio servizio, è dunque ora necessario un intervento correttivo da parte del governo”.

