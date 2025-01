dalla Gilda degli insegnanti, 30.1.2025.

Raffica di dimissioni, la Gilda a sostegno dei docenti .

E’ preoccupante e dannosa la situazione che si è verificata al Liceo G. Fracastoro di Verona, dove in poche settimane oltre 50 docenti in ruoli chiave si sono dimessi a causa dei turbolenti rapporti con la dirigenza. Tra loro, collaboratori del dirigente scolastico, coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento e docenti con incarichi di funzione strumentale.

La Gilda degli Insegnanti nazionale esprime tutto il supporto necessario agli insegnanti impegnati in una battaglia per la difesa dei diritti e della dignità professionale di tutto il corpo docente, nonché per garantire un ambiente scolastico sereno e orientato esclusivamente alla qualità educativa.

“Viste le gravi criticità emerse – afferma la Gilda – chiediamo all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto la nomina di un ispettore tecnico che verifichi quanto accaduto, con la speranza che non si limiti ad ascoltare esclusivamente la versione fornita dal Dirigente”.

La Gilda degli Insegnanti nazionale e quella della provincia di Verona, continueranno a vigilare, confermando il sostegno ai colleghi del Liceo Fracastoro. “Affinché vengano rispettati i principi di trasparenza, democrazia e collegialità che sono alla base della scuola pubblica – conclude la Gilda – per ricostruire un clima di fiducia e serenità, indispensabile per il corretto funzionamento della scuola e per la qualità dell’offerta formativa rivolta agli studenti”.

Così in una nota la Gilda degli Insegnanti

.

.

.

.

.

.

.

Liceo Fracastoro di Verona: la Gilda al fianco dell’istituto chiede nomina ispettore

ultima modifica: da