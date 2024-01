di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 15.1.2024.

Slitta dal 15 al 18 gennaio il termine per le scuole per richiedere l’attivazione delle classi prime dell’indirizzo “Made in Italy” dal prossimo anno scolastico 2023/2024.

Le scuole interessate dovranno presentare la richiesta alla Regione e all’USR, come previsto da una nota del ministero dell’Istruzione e del Merito dello scorso 28 dicembre.

Dopodiché, gli Uffici Scolastici Regionali dovranno comunicare alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica (DGSIS), l’elenco dei codici meccanografici delle scuole autorizzate ad attivare il nuovo indirizzo liceale “made in Italy”.

Successivamente la DGSIS provvederà all’integrazione del medesimo indirizzo di studi nei modelli già personalizzati dalle istituzioni scolastiche.

Salvo ulteriori proroghe, a partire dal 23 gennaio 2024, senza alcun intervento ulteriore da parte delle scuole, il nuovo indirizzo liceale “made in Italy”, potrà essere scelto dalle famiglie per le iscrizioni on-line sulla piattaforma UNICA.

. . . . . . . . . . . . . .

Liceo Made in Italy, proroga al 18 gennaio per le adesioni delle scuole

ultima modifica: da