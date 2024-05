Informazione scuola, 14.5.2024.

Gli studenti diplomati negli istituti tecnici e professionali rappresentano una risorsa per il Paese

L’Italia, come molti altri paesi sviluppati, sta affrontando una carenza di figure tecniche e professionali qualificate, essenziali per sostenere la crescita economica e l’innovazione. In questo contesto, il ruolo degli istituti tecnici e professionali diventa cruciale nel fornire al mercato del lavoro i profili di cui ha bisogno.

Formazione pratica e competenze spendibili

Gli istituti tecnici e professionali offrono una formazione pratica e orientata alle esigenze del mondo del lavoro. I loro programmi di studio combinano conoscenze teoriche con attività laboratoriali e stage aziendali, consentendo agli studenti di acquisire competenze immediatamente spendibili. Questo approccio “duale” consente di ridurre il gap tra scuola e lavoro, facilitando l’inserimento dei diplomatici nel mercato occupazionale.

Risposta alle esigenze del tessuto produttivo

I diplomati degli istituti tecnici e professionali rappresentano una risorsa preziosa per le aziende italiane, soprattutto per le piccole e medie imprese che costituiscono il cuore pulsante del nostro sistema produttivo. Queste realtà hanno spesso bisogno di figure tecniche con competenze specifiche, come meccanici, elettricisti, informatici, grafici, ecc. I diplomati degli istituti professionali e tecnici sono in grado di soddisfare tali esigenze, contribuendo alla competitività e all’innovazione delle imprese.

Opportunità di carriera e crescita personale

Conseguire un diploma tecnico o professionale offre ai giovani concrete opportunità di carriera e di crescita personale. Molti istituti hanno attivato percorsi di istruzione terziaria non universitaria (ITS), che consentono di specializzarsi ulteriormente in determinati ambiti. Inoltre, i diplomati possono accedere a corsi di laurea universitari, dimostrando che la formazione tecnica e professionale non è una scelta di serie B, ma un percorso di eccellenza che apre a molteplici possibilità.

Risposta alle sfide del futuro

Le competenze tecniche e professionali saranno sempre più richieste in un futuro caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici, transizione ecologica e digitalizzazione. I diplomati degli istituti tecnici e professionali sono in grado di adattarsi a tali trasformazioni, acquisendo nuove abilità e contribuendo a realizzare le innovazioni necessarie per affrontare le sfide del domani. Investire in questa formazione significa puntare su figura chiave per la crescita e la competitività del Paese.

In conclusione, i diplomati degli istituti tecnici e professionali rappresentano una risorsa fondamentale per l’economia italiana, in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, favorendo l’innovazione e la competitività delle imprese, e offrire ai giovani concrete opportunità di carriera e crescita personale. Valorizzare e potenziare questa formazione è una priorità per il futuro del nostro Paese.

