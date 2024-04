La Stampa, 5.4.2024.

Una situazione che riguarda tutto il personale della scuola che ha partecipato ai bandi per prestare “servizio extra” per iniziative di formazione degli studenti e dei docenti al digitale nell’ambito del Pnrr

«Anche a marzo il mio stipendio ammonta a meno di 30 euro. Ho cercato di capire la mia situazione contabile. Pago il prezzo dell’inettitudine di persone incapaci che negli anni ho incontrato nella scuola». È lo sfogo preoccupato che Anna, un’insegnante di 57 anni di cui oltre trenta nel mondo della scuola, ha pubblicato sulla propria bacheca Facebook. «Non mi spaventa la poca disponibilità di denaro, so vivere con poco e il poco che ho mi basterà. Mi spaventa però il sistema cui debbo soggiacere e l’impotenza che provo di fronte a tutto questo».

Raggiunta telefonicamente, spiega che la sua situazione riguarda tutto quel personale della scuola che – su richiesta del ministero stesso – ha partecipato ai bandi per prestare «servizio extra» facendo formazione nelle scuole-polo per iniziative nazionali di formazione degli studenti e dei docenti al digitale nell’ambito del Pnrr. «Un servizio extra prestato nel 2023 e che veniva ben pagato, ma anche già tassato in busta paga. Il problema è che questi extra compensi, oltre al mio stipendio, nel computo totale dei miei redditi dello scorso anno hanno causato una situazione di passaggio a uno scaglione di reddito più alto: la conseguenza è stata che negli ultimi due mesi le trattenute si sono completamente mangiate il mio stipendio, che è stato di 25 euro a febbraio e di 28 euro a marzo», spiega Anna, dopo anni di docenza alla Primaria.

Ora però, da settembre, vive a Roma, lavorando per il Miur, una possibilità offerta a chi è insegnante di ruolo e voglia fare un’esperienza di servizio al ministero. Ma che rende meno facile conciliare le spese da fuorisede con il magro stipendio: «Questi pesanti conguagli sugli stipendi dei primi mesi hanno colpito me ed altri colleghi formatori, in tutta Italia. Una beffa: ci siamo prestati a questi corsi nell’ambito del Pnrr, abbiamo dovuto prepararci e studiare per proporli, e ora quanto abbiamo guadagnato ce lo vediamo asciugare con i conguagli, senza essere stati preallertati», continua la docente e formatrice, che su Facebook è anche una dei promotori della community «Insegnanti 2.0», dove oltre 60 mila docenti da tutta Italia condividono contenuti formativi e informazioni sul loro percorso professionale. «Gestire la community è quasi un secondo lavoro», spiega, «Purtroppo per il personale docente la burocrazia è molta e il percorso professionale non semplice».

Giorni fa, in un altro post sullo stesso social, Anna, in una riflessione altrettanto preoccupata, ragionava sulla possibilità di iscriversi al corso per acquisire un’abilitazione che le permetta di insegnare nella scuola secondaria (chi è nel settore li conosce come i «30 Cfu» secondo l’ultima riforma per accedere alle cattedre): si tratta di un corso universitario la cui tassa di partecipazione è di 2 mila euro. «Ho uno stuolo di titoli di studio abbastanza corposo, ma non basta. Debbo pagare per il mio lavoro», aggiungeva sconsolata Anna, che rendendo noto l’ammontare della busta paga di febbraio, 28 euro, concludeva: «Un sistema assurdo di conguagli su soldi già tassati in origine. Ho lavorato tanto (ma tanto davvero e soprattutto gratis!) per la scuola e questo è il grazie che mi restituisce».

L’insegnante distaccata a Roma su richiesta del ministero: “Meno di 30 euro di stipendio, ecco come funziona la scuola”

