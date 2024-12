di Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore, 27.12.2024.

Circolare del Mim in vista dell’avvio delle iscrizioni al 2025/26: superate le vecchie disposizioni. Stop alla vecchia disciplina.

L’opzione economico-sociale all’interno del percorso del liceo delle scienze umane sopravvive accanto al liceo del made in Italy. Dopo la conversione in legge del Dl 160, arriva una circolare del Mim che conferma la «coesistenza, nel complessivo sistema dei licei, dell’opzione economico-sociale presente all’interno del percorso del liceo delle scienze umane e del percorso liceale del made in Italy delineato dalla legge 206/2023».

La nota del ministero

In questo modo, spiega il ministero nella nota inviata agli Uffici scolastici regionali e a tutte le scuole in vista del prossimo avvio, a gennaio, delle iscrizioni al nuovo anno scolastico, il 2025/26, si consente «un significativo arricchimento di scelta dell’offerta formativa rivolta a studentesse e studenti e alle loro famiglie ed esaltando la specificità del nuovo percorso liceale del made in Italy, che si contraddistingue per una impostazione volta allo sviluppo di specifiche competenze riferite ai settori produttivi di eccellenza del Paese».

Stop alla vecchia disciplina

Il ministero quindi chiarisce che «risulta pertanto superata l’indicazione fornita con la circolare n. 47577 del 26 novembre 2024, recante “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026”, nella parte in cui, con riferimento alle iscrizioni alla prima classe del liceo del made in Italy (cfr. Par. 6.2.6) indica che “nell’ambito della programmazione regionale, l’attivazione di classi prime del liceo del made in Italy comporterà la contestuale riduzione, di pari numero, di classi prime afferenti all’opzione economico-sociale presente all’interno del percorso del liceo delle scienze umane».

