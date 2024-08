Informazione scuola, 10.8.2024.

Supplenze, l’ultima chance è l’interpello: ma i primi avvisi non prima di ottobre.

Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, fissato per il 15 settembre, le scuole si preparano ad affrontare un periodo complesso a causa del record di cattedre vacanti. Mentre le nomine seguono l’ordine delle graduatorie, in molti si chiedono quando potrebbero partire i primi interpelli.

Facciamo chiarezza sul processo di assegnazione delle supplenze e sui tempi di pubblicazione degli avvisi. Secondo quanto stabilito dall’OM 88/2024 e dalla circolare annuale, le convocazioni avvengono prima sulle GAE e GPS, poi sulle graduatorie di istituto e viciniori. Solo dopo aver esaurito queste opzioni, le scuole potranno ricorrere all’interpello.

Data la tempistica necessaria ad esaurire le altre procedure, è difficile che gli interpelli siano pronti per inizio settembre. Negli anni passati, gli avvisi sono stati solitamente pubblicati da ottobre in poi, quando i dirigenti scolastici non sono riusciti a coprire tutte le cattedre attraverso i sistemi precedenti.

Insomma, l’interpello rappresenta l’ultima chance ma non è realistico vederne i primi effetti prima del prossimo mese. Il consiglio è di mantenere alta l’attenzione sul sito della propria scuola di riferimento nelle settimane a venire.

