di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 22.10.2024.

Misure sugli stipendi dei lavoratori, sui pensionati e sull’economia dei nuclei familiari. Previsti nuovi e vecchi bonus in Manovra.

La Legge di Bilancio 2025 sta per arrivare alla Camera e segna un momento decisivo per l’economia italiana, con interventi che interessano settori cruciali come il fisco, le pensioni e il welfare. Uno dei temi più caldi della Manovra 2025 è quello delle politiche per la famiglia. Di seguito un riepilogo delle principali novità, Potete visualizzare il focus dettagliato dal nostro video YouTube, alla fine dell’articolo.

Manovra 2025: cuneo fiscale e Irpef

Diventa strutturale la riduzione del cuneo fiscale per i dipendenti, mantenendo i vantaggi per chi guadagna fino a 35.000 euro. Si prevede un abbassamento graduale anche per redditi tra 35.000 e 40.000 euro. L’IRPEF verrà modificata in due fasi, con tre aliquote e possibili riduzioni per redditi tra 28.000 e 50.000 euro, subordinato al successo del concordato preventivo e alle scelte del Governo sulle tasse.

Detrazioni fiscali e bonus

Le detrazioni saranno modulabili in base al reddito e al numero di figli. Famiglie numerose con redditi bassi potranno beneficiare di maggiori detrazioni. Introdotta la “Carta per i Nuovi Nati” con un bonus di 1.000 euro e potenziamenti per l’asilo nido. La soglia per i fringe benefit rimane a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico. Non perdetevi la panoramica dettagliata dal nostro video sotto.

.

.

.

.

.

.

.

Manovra 2025: le novità e le misure chiave in Legge di Bilancio

ultima modifica: da