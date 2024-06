Informazione scuola, 5.6.2024.

Cosa devono fare i professori non scelti come commissari agli Esami di Stato.

Con la pubblicazione delle Commissioni d’esame per la Maturità 2024, è stato definito il quadro completo dei docenti impegnati nelle prove degli Esami di Stato delle classi quinte. Tuttavia, non tutti i professori delle scuole superiori sono stati selezionati come commissari interni o esterni: cosa succede in questi casi?

Secondo quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n. 55/2024 e dalla nota 12423/2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il personale docente e dirigente non coinvolto direttamente negli Esami di Stato deve rimanere a disposizione dell’istituto di servizio sino alla fine dell’anno scolastico, ovvero fino al 30 giugno 2024.

I docenti non nominati commissari dovranno assicurare la loro presenza a scuola nei giorni in cui si svolgeranno le prove scritte degli Esami, in modo da essere disponibili per eventuali sostituzioni. Gli Uffici Scolastici Regionali e i dirigenti scolastici, inoltre, dovranno acquisire i recapiti di questi professori per tutto il periodo dello svolgimento delle prove d’esame.

Solo in caso di nomina contemporanea a commissario governativo, potrà scattare l’esonero dall’incarico di servizio, qualora non sia possibile conciliare i due ruoli. Dunque i docenti esclusi dalle Commissioni dovranno rimanere operativi fino alla fine dell’anno per garantire il regolare svolgimento degli Esami di Maturità.

