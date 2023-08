Maturità 2024, le date ufficiali dell’esame

Il MIM ha pubblicato il calendario scolastico per gli anni 2023-2024. Di seguito tutte le date ufficiali per gli esami di Maturità 2024 e non solo.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto il calendario scolastico 2023-2024. Su questo sono già annotati i giorni della Maturità 2024.

Ogni anno il Ministero emana una ordinanza attraverso la quale vengono definite le date previste per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, comprese le sessioni suppletive, nonché del secondo ciclo di istruzione. Attraverso la medesima ordinanza viene richiamato il calendario delle festività nazionali obbligatorie.

È passato circa un mese dalla fine del percorso per migliaia di maturandi, ma il ministero ha continuato a lavorare per pubblicare il prima possibile il calendario scolastico. Oltre alle date ufficiali della Maturità 2024, il calendario appena pubblicato contiene anche le date degli esami conclusivi per la scuole secondaria di primo grado (le scuole medie).

Ecco cosa emerge dal calendario scolastico 2023-2024 e quali sono le date ufficiali per l’esame di Maturità 2024.

Calendario scolastico 2023-2024: la Maturità 2024

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato il calendario scolastico 2023-2024 che stabilisce con estremo anticipo i giorni dell’esame di Maturità del prossimo anno. Secondo quanto riportato nel calendario scolastico 2023-2024, la Maturità 2024 si svolgerà nei seguenti giorni:

data prima prova Maturità 2024: mercoledì 19 giugno alle ore 08:30;

data seconda prova Maturità 2024: giovedì 20 giugnoalle ore 08:30;

il lunedì o il martedì successivo alla seconda prova maturità 2024 inizieranno gli esami orali.

la prova suppletiva è fissata per il 3 luglio 2024, sempre alle ore 08:30.

Esame di Terza media 2024 Per quanto riguarda l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, questo si terrà nel periodo tra la Cne delle lezioni e il 30 giugno 2024. Le date speciKche saranno stabilite dalle commissioni d’esame presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Calendario scolastico 2023-2024: le festività annunciate.

Il calendario scolastico, oltre le date della Maturità 2024 e gli esami di terza media, stabilisce anche le giornate in cui la scuola pubblica chiude per le festività nazionali.

Secondo il calendario le giornate di chiusura delle scuole saranno:

1 novembre 2023: Tutti i Santi;

8 dicembre 2023: Immacolata concezione,

25 dicembre 2023: Natale;

26 dicembre 2023: Santo Stefano;

1 gennaio 2024: Capodanno;

6 gennaio 2024: Epifania;

31 marzo 2024: Pasqua

1 aprile 2024: Lunedì dell’Angelo;

25 aprile 2024: Festa della Liberazione;

1 maggio 2024: Festa del Lavoro;

2 giugno 2024: Festa nazionale della Repubblica.

Calendario scolastico 2023-2024: date Regione per Regione

Il calendario scolastico contiene altre informazioni utili, nella tabella tutte le date di apertura e chiusura delle principali festività.

Regione inizio/fine Natale Pasqua Lombardia 12 settembre/8 giugno dal 24 dicembre al 6 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile Valle d’Aosta 11 settembre/6 giugno dal 24 dicembre al 7 gennaio dal 28 marzo al 1 aprile Provincia di Bolzano 5 settembre/14 giugno dal 23 dicembre all’8 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile Trentino 11 settembre/11 giugno dal 23 dicembre al 6 gennaio da 28 marzo a martedì 2 aprile Sicilia 13 settembre/8 giugno dal 23 dicembre al 6 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile Toscana 15 settembre/10 giugno da 24 dicembre a 6 gennaio da 28 marzo a 2 aprile Emilia Romagna 15 settembre/6 giugno da 24 dicembre al 6 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile Molise 14 settembre/ 8 giugno dal 23 dicembre al 5 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile Friuli Venezia Giulia 13 settembre/8 giugno dal 24 dicembre al 6 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile Lazio 15 settembre/8 giugno dal 23 dicembre al 6 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile Campania 13 settembre/8 giugno dal 23 dicembre al 6 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile Marche 13 settembre/6 giugno da 24 dicembre al 7 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile Veneto 13 settembre/8 giugno dal 23 dicembre al 5 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile Puglia 14 settembre/7 giugno dal 23 dicembre al 5 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile Piemonte 11 settembre/ 8 giugno dal 23 dicembre al 6 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile Liguria 14 settembre/8 giugno dal 24 dicembre al 5 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile Abruzzo 13 settembre/8 giugno dal 24 dicembre al 7 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile Basilicata 13 settembre/8 giugno da 24 dicembre al 7 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile Calabria 14 settembre/8 giugno dal 23 dicembre al 7 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile Sardegna 14 settembre/7 giugno dal 23 dicembre al 6 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile Umbria 13 settembre/8 giugno dal 22 dicembre al 7 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile

Maturità 2024, le date ufficiali dell’esame

