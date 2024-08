di Roberta Granata, La Voce della scuola, 12.8.2024.

Mentre Valditara ha licenziato la call veloce per i posti comuni, resta in vita la procedura per le immissioni in ruolo di coloro che si trovano in posizione utile nelle GPS 1 fascia sostegno e non hanno ottenuto l’immissione in ruolo ex art. 59.

Si tratta di docenti abilitati tramite TFA che hanno inoltrato entro il 6 agosto agosto l’ istanza per le cattedre di sostegno nella loro provincia, ma non sono stati soddisfatti. Prima di procedere alle nomine annuali si “giocano” infatti l’ultima chance cercando di candidarsi per i posti ancora non assegnati ai concorsi e alle gae in province diverse da quella di inserimento in GPS. Condizione fondamentale è l’aver dato disponibilità a tutte le sedi in fase di proposizione della domanda GPS, all’interno della propria provincia.

La minicall, voluta dalla ministra Azzolina, permette ai docenti di poter essere destinatari di una nomina in ruolo, anche se lontano da casa.

Per questa operazione, il ministero aprirà, sempre su Polis, una finestra temporale di pochi giorni per candidarsi, in modo da poter assegnare anche queste sedi e procedere poi alle supplenze annuali.

La data indicata è quella del 23 agosto, ma i tempi sembrano veramente stretti, visto che gli uffici scolastici stanno lavorando più pratiche contemporaneamente. Sembra assodato che i bollettini delle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni precederanno quelli della minicall sostegno, costringendo in ogni caso gli uffici periferici dell’amministrazione scolastica ad un tour de force.

Nel mentre stanno uscendo alla spicciolata gli elenchi delle GPS aggiornate per provincia, per le quali, ricordiamo, ci sono pochi giorni per il reclamo formale (in caso di errori di punteggio o esclusione immotivata), dopo di che si dovrà portare il caso in giudizio davanti al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione .

Minicall sostegno per la prima fascia GPS: si parte il 23 agosto (forse)

