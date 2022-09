dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 16.9.2022.

– Informiamo tutti i colleghi a partire dal 15 di settembre 2022 è stata aperta una nuova sede a Mirano, in via C. Battisti 37.

L’ufficio forniamoci consulenza ai colleghi ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00.

Ricordiamo che per assicurarsi di trovare posto è consigliabile prenotare l’appuntamento utilizzando questo link:

PRENDI UN APPUNTAMENTO

E’ comunque possibile contattarci inviando una mail a mirano@gildavenezia.it o chiamando il 3396089690.

Tutti gli uffici della Gilda degli insegnanti di Venezia











.

Gilda degli insegnanti della provincia di Venezia

Mirano: nuova apertura ufficio Gilda

ultima modifica: da