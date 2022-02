di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 14.2.2022.

1) Sono stat* assunt* con la procedura straordinaria di immissione in ruolo dalla prima fascia delle GPS, posso presentare domanda di trasferimento quest’anno?

Purtroppo non sarà possibile. Secondo il comma 1 dell’art.1 dell’ultimo CCNI mobilità, prevede che le disposizioni relative ai trasferimenti riguardino solo i docenti con contratto a tempo indeterminato. Chi è stato assunto con questa procedura ha firmato un contratto a tempo determinato al 31 agosto 2022.

2) Potrò presentare domanda di trasferimento il prossimo anno?

Sarà possibile fare domanda di trasferimento il prossimo anno se si è stati assunti con la procedura straordinaria da prima fascia GPS. Ovviamente se si è ottenuto una positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova ed un giudizio di idoneità nella successiva prova disciplinare.

3) Se sono stat* assunt* da GPS di prima fascia quest’anno, una volta superata la procedura prevista dall’art.59 della legge 106/2021, quale sarà la decorrenza giuridica ed economica della mia immissione in ruolo?

La sua immissione in ruolo a livello economico partirà dal primo settembre del 2022, mentre quella giuridica verrà retrodata al primo settembre del 2021.

4) Quale sarà la mia sede di titolarità nel prossimo anno scolastico (sempre che superi tutti i passaggi della procedura)?

Lavorerai nella stessa scuola in cui stai lavorando quest’anno.

5) Per quanti anni sarò legat* alla scuola di titolarità se farò domanda di trasferimento il prossimo anno e verrà accolta?

Se otterrai il trasferimento per l’anno scolastico 23/24 sarai vincolato nella nuova sede ottenuta per il triennio 23/24, 24/25, e 25/26 – e quindi potrai presentare domanda solo nell’anno scolastico 25/26 per l’anno successivo.

6) Per quanti anni sarò legat* alla scuola di titolarità se non farò domanda di trasferimento il prossimo anno (oppure se presenterò la domanda e non verrà accolta)?

La sede dove quest’anno stai prestando servizio resterà la tua sede di titolarità e in tale sede sarai vincolata per tre anni: 22/23, 23/24, 24/25. Solo nel 24/25 potrai presentare domanda di mobilità.

7) Visto che non posso fare domanda di trasferimento, potrò almeno presentare domanda di assegnazione provvisoria la prossima estate?

E’ difficile rispondere ora a questa domanda perché non conosciamo il CCNI triennale 22/25 su utilizzazioni, assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA. Sarà difficile che venga data la possibilità di fare questa domanda nel presente anno scolastico, perché – come abbiamo già scritto – risultate titolari di un contratto a tempo determinato.

8) Il prossimo anno scolastico potrò accettare un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art.36 del CCNL?

No. Il blocco comprende anche questi incarichi.

