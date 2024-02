Il titolo di specializzazione sul sostegno non dà nessun punteggio per la mobilità, ma, essendo un titolo di accesso per i posti di sostegno, consente al docente di ruolo su posto comune a potere richiedere il trasferimento oltre che sui posti comuni anche sui posti di sostegno. Questo aumenta la probabilità di ottenere il trasferimento nelle sedi espresse in domanda.

2) Questo anno in corso (2023/2024) è il quarto anno che sono titolare nella scuola X per la classe di concorso BBBB della scuola secondaria di I grado, quanti punti mi toccano per la continuità del servizio per la mobilità territoriale e per la mobilità professionale?

Partiamo con il dire che l’anno in corso ( 2023/2024) per la mobilità 2024/2025 non può essere conteggiato e che quindi va escluso, restano tre anni di servizio (2020/2021; 2021/2022; 2022/2023) che se prestati senza soluzione di continuità danno diritto, nella mobilità territoriale e professionale, a 6 punti, ovvero 2 punti per ogni anno di continuità fino al quinquennio.

3) Sono stato trasferito d’ufficio a partire dall’1 settembre 2016 nella scuola X dello stesso comune della scuola Y di precedente titolarità. Per otto anni ho fatto richiesta di rientro, con precedenza, nella scuola Y dove insegnavo da 10 anni, senza mai ottenere il trasferimento richiesto. Sono rimasto titolare nella scuola X, cosa succede al mio punteggio di continuità per la graduatoria interna 2024/2025?

Esaurito l’ottennio di precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità, resterà titolare nella scuola X con questi 8 anni di continuità nella scuola . Tale continuità darà diritto a 19 punti, a cui si potranno aggiungere altri 10 punti di continuità nel comune, per il servizio prestato nella scuola Y. Il punteggio totale della continuità sarà, quindi, di 29 punti. Se non avesse perso il posto e fosse rimasto per questi 18 anni, sempre nella scuola Y, avrebbe avuto, invece, 49 punti di continuità del servizio.