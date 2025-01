Mobilità 2025/26, aumenta il punteggio di continuità

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 29.1.2025.

Il punteggio di continuità del servizio aumenta in modo considerevole e fino a 6 punti per anno oltre il quinquennio.

Tra le novità importanti della nuova tabella titoli allegata al testo del CCNI mobilità 2025-2028 c’è sicuramente il calcolo del punteggio per la continuità del servizio. Vediamo di capire come funzionerà, con alcuni esempi, il nuovo metodo di calcolo del punteggio della continuità del servizio nella scuola di titolarità.

Punteggio di continuità

Cambia profondamente il calcolo del punteggio della continuità del servizio di ruolo dei docenti titolari, senza soluzione di continuità, in una medesima istituzione scolastica e per la stessa classe di concorso.

Per i primi tre anni di servizio nella scuola di titolarità verranno assegnati 12 punti, per il quarto e quinto anno di continuità i punti aumentano a 5 punti per anno scolastico, dal sesto anno in poi, la continuità del servizio varrà fino a 6 punti per anno scolastico.

Facciamo un esempio pratico di un docente di ruolo A in un Liceo Scientifico X nella classe di concorso A027 matematica e fisica. Prendiamo il caso che tale docente A sia in servizio continuativo, in qualità di docente titolare di ruolo, da 12 anni escluso l’anno in corso 2024/2025. Per cui il docente A dal 2012/2013, ininterrottamente, insegna matematica e fisica nel Liceo X, quindi avrà riconosciuti nella graduatoria interna di Istituto i seguenti punti: 64 punti di continuità del servizio. Tali punti saranno il frutto di questo calcolo: per i primi tre anni (2012/13; 2013/14 e 2014/15) avrà riconosciuti 12 punti, ovvero 4 punti per anno scolastico; per i successivi due anni (2015/2016 e 2016/2017) avrà riconosciuti 10 punti, ovvero 5 punti per anno, e per gli altri 7 anni (2017/18; 2018/19 ; 2019/20; 2020/21; 2021/22; 2022/23 e 2023/24) altri 42 punti, ovvero 6 punti per ogni anno. Facendo la somma tra 12+10+42= 64 punti solamente di continuità del servizio. Se a questa continuità nella scuola, si aggiungesse la continuità dell’insegnamento nel comune, prestato in altre scuole del Comune senza soluzione di continuità e precedentemente all’attuale titolarità, si dovrebbero aggiungere 1 punto per ogni anno scolastico.

Una vera e propria rivoluzione

Fino ad oggi la continuità del servizio era molto ridotta rispetto al calcolo del nuovo CCNI mobilità 2025/2026, infatti per 12 anni di continuità nella medesima scuola e per la stessa classe di concorso si avevano 31 punti, il frutto di 2 punti per anno scolastico entro il quinquennio e 3 punti per anno scolastico oltre il quinquennio. L’aumento di punti è calcolato in più del doppio, quindi c’è stato un aumento superiore al 50%, rispetto al metodo di calcolo precedentemente attuato.

