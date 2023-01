di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 12.1.2023.

Non sappiamo ancora quando sarà possibile fare la domanda di mobilità. Inutile fare delle ipotesi, l’unica cosa che si può dire è che negli anni si è sempre svolto in un periodo compreso tra il mese di febbraio e quello di aprile.

Probabilmente dovrebbe arrivare abbastanza presto ma nella scuola ci sono sempre delle sorprese.

I neoassunti potranno presentare domanda di mobilità?

Al momento non si può dire nulla di certo.

Nel Milleproroghe c’era un norma che prevedeva un’abolizione del vincolo triennale per il prossimo anno scolastico.

E’ sparita dal testo finale. Per dare una risposta certa bisogna aspettare la firma sul CCNI Mobilità.

Non potranno ovviamente presentarla i docenti che si trovanno nell’anno di prova perché in prima fascia GPS sul sostegno o nominati da concorso straordinario bis.

Mobilità docenti, neoassunti 2022/23 potranno presentare domanda?

