Mobilità DS del Veneto: RETTIFICA delle conferme

Con riferimento all’Avviso prot.n. AOODRVE. 12512 del 15.06.2022, in relazione alla fase lettera a) “conferme degli incarichi in scadenza al 31.08.2022 nelle sedi ricoperte”, si allega alla presente l’elenco, suddiviso per province, dei nominativi dei Dirigenti scolastici con incarico in scadenza al 31 agosto 2022 che non hanno presentato domanda di mutamento di incarico o di mobilità interregionale, ai quali viene rinnovato l’incarico nella sede di attuale titolarità.

Si invitano i Dirigenti scolastici, il cui nominativo è indicato nel predetto elenco, ad inserire nell’area di sharepoint a loro dedicata (cartella personale upload) l’allegata dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità che è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico conferito da questa Direzione generale ai sensi dell’art. 20, comma 4, del Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Si rende noto, altresì, che in merito alla fase lettera b) “assegnazione di altro incarico ai dirigenti la cui scuola di titolarità dal 01.09.2022 è coinvolta in operazioni di dimensionamento (ristrutturazione e riorganizzazione) o risulta sottodimensionata”, non vi sono Dirigenti scolastici titolari presso istituzioni scolastiche coinvolte dall’a.s. 2022/2023 nei provvedimenti della Regione di ristrutturazione o di riorganizzazione, che comportano la modifica o la soppressione dell’ufficio dirigenziale ricoperto e non visono Dirigenti Scolastici titolari di istituzioni scolastiche che dall’a.s. 2022/2023 diventano sottodimensionate, ai sensi dell’art. 19, c. 5, del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, come modificato dall’art. 4, c. 69, della L. 183/2011.

Infine, si precisa che gli effetti degli incarichi sono subordinati all’esito positivo del controllo preventivo da parte degli Organi competenti.