Si è svolto oggi, martedì 15 ottobre, il secondo incontro relativo alla contrattazione sulla mobilità per gli a.s. 2025-28. La riunione ha avuto inizio con la trattazione della parte comune.

In particolare, è stato preso in esame l’articolato relativo alle precedenze previste dalla legge 104, per adeguarlo alle modifiche normative intervenute in questi ultimi anni. Si è discussa, inoltre, l’opportunità di estendere la precedenza nella terza fase dei movimenti ai figli che assistono il genitore disabile, visto il proliferare di contenziosi che vedono l’amministrazione soccombente. Relativamente alla precedenza per coloro che rientrano nella scuola di precedente titolarità, si è concordato di elevare la possibilità del rientro ad un decennio e non più ad un ottennio.

La delegazione Gilda-Unams ha sollevato il problema delle tabelle di vicinorietà che non vengono quasi mai rese disponibili dagli Atp ed ha chiesto che ci si adoperi per renderle fruibili a coloro che producono la domanda. Inoltre, la Gilda-Unams ha posto il problema dei distretti sub comunali nei comuni con più circoscrizioni, per i quali non sempre si conosce la corrispondenza dell’indirizzo della persona assistita, appartenente al distretto sub comunale.

L’amministrazione si è impegnata ad approfondire la questione.

La prossima riunione si terrà mercoledì 23 ottobre.

La delegazione Gilda-Unams

