Mobilità, la data della residenza del familiare

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 30.1.2025.

Deroghe sulla mobilità 2025/2026, attenzione alla residenza

e al tempo dell’iscrizione anagrafica del figlio o del genitore over 65-enne.

Compimento degli anni per le deroghe

È necessario sottolineare che la deroga al vincolo della mobilità dei docenti per chi ha il genitore ultrasessantacinquenne, si applica anche nel caso il genitore compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità. Questo significa che se il genitore compirà 65 anni il 31 dicembre 2025, il docente potrà comunque fare domanda di mobilità 2025/2026, anche se all’atto dell’inoltro della domanda il genitore non ha ancora compiuto i 65 anni.

Stesso ragionamento vale per chi deroga al vincolo di mobilità per avere un figlio di età inferiore ai 16 anni. Quindi se il figlio del docente avesse già compiuto i 16 anni il giorno 1 gennaio 2025, sarebbe considerato di età inferiore ai 16 anni.

Le risposte della diretta

✅ (16:50) Sono vincitrice pnrr1 abilitata pochi giorni dopo la firma del contratto, a td. Posso partecipare alla mobilità? In caso negativo, posso fare anno di prova in assegnazione provvisoria (senza deroghe)?

✅ (19:00) DEROGA GENITORE OVER 65. Se sono titolare a PIACENZA possono sfruttare la deroga genitore per chiedere il trasferimento in un’altra scuola di PIACENZA? Grazie

✅ (21:20) Se la richiesta di mobilità interprovinciale o comunale venisse accolta sarebbe obbligatorio accettare o si può scegliere di restare nell’attuale istituto?

✅ (23:10) sono in anno di formazione e prova, posso fare la mobilità interprovinciale? Nella scuola dove voglio andare la cattedra è vacante

✅ (24:15) mia moglie è nella primaria da 15 anni con 4 anni di preruolo, ma ancora non abbiamo capito bene chi perde e guadagna nella titolorità della primaria?

✅ (28:00) Assunto da gps prima fascia sostegno a tempo indeterminato a.s 2024-2025 con retrodatazione giuridica 2023-2024.Rientro nelle nuove deroghe per la mobilità?

✅ (29:15) la disponibilità dei posti vuoti dove si possono trovare?

✅ (32:10) se ho la deroga per genitore ultra65 devo indicare come prima preferenza il comune di residenza del genitore ma se in questo o in quelli vicini non ci sono posti richiedibili, cosa accade?

✅ (33:15) Entrata di ruolo nell’ a.s. 2023/2024, quest’anno vincolata. Avendo due genitori over 65 mi confermate che potrò fare domanda di trasferimento? Volendo anche trasferimento da EEEE a ADEE?

✅ (35:20) dopo quanti anni si può fare richiesta per cambio cattedra sullo stesso grado

✅ (36:30) Possibile ripetere le novità punteggi figli?

✅ (37:50) non so se è già stato detto, si sanno le date per fare domanda? Aspetto il secondo bambino e spero di riuscire ad inserire anche lui

✅ (39:40) So che a Verona a settembre una scuola dell’infanzia comunale verrà statalizzata, sarà già presente nella domanda come ulteriore scelta?

✅ (40:30) Si potrà ottenere assegnazione provvisoria per ricongiungimento al coniuge?

✅ (42:55) nel caso in cui, per una cdc, le prove concorsuali del Pnrr1 fossero state sospese, i relativi posti accantonati vengono resi disponibili per la mobilità?

✅ (44:40) assunto da GPS 23/24 e immesso in ruolo settembre 24 posso usufruire della deroga per figlio minore di 12 anni per spostarmi in altra provincia pur avendo io e mio figlio la stessa residenza? no 104

✅ (47:00) Per mobilità interprovinciale per avere la precedenza per assistere il genitore con disabilità grave la mia residenza o/e domicilio devono coincidere con quella del disabile ovvero dobbiamo abitare nella stessa casa?

✅ (48:25) Se si ottiene il trasferimento interprovinciale, essendo in possesso di abilitazione sostegno, si può chiedere utilizzazione?

✅ (49:30) Se sussistono più deroghe quale ha più valenza?

✅ (51:20) Sono residente in prov. di Salerno, ma lavoro a Roma. Mia moglie, insegnante anche lei, è residente con i miei figli a Roma. Se lei produce domanda di trasferimento per ricongiungimento al coniuge, io che possibilità ho di trasferirmi insieme alla mia famiglia? Ho delle priorità?

✅ (53:10) non essendo (piu’) iscritta a nessun sindacato , a chi posso chiedere aiuto nel momento della compilazione?

✅ (56:45) per l’assegnazione provvisoria con deroga a giugno come verrà fatta la domanda? Su istanza online?

✅ (57:50) Per l’assegnazione provvisoria la deroga che riguarda il genitore over 65 è valida anche per il coniuge?

