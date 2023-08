I Dsga spiegano perchè.

Per il pagamento delle attività aggiuntive dell’anno scolastico 2022/23 è corsa contro il tempo: al 24 agosto gli istituti scolastici non hanno ancora ricevuto dal ministero dell’Economia e delle Finanze le risorse del Mof da attribuire al personale scolastico che ha svolto funzioni aggiuntive.

Questo significa che i Dsga non potranno provvedere all’erogazione degli emolumenti poiché nel piano di riparto al 24 agosto non c’era la capienza necessaria. Come spiega alla Tecnica della Scuola il Dsga Piero Petrucci in servizio al liceo “Torquato Tasso” di Roma “non è possibile tecnicamente poiché non ci sono i soldi accreditati: fino al 30 agosto si potrebbe realizzare l’accreditamento, qualora non si riuscisse, si dovrà ottemperare nel mese di settembre, con gli emolumenti associati allo stipendio di ottobre 2023”.

“A questo punto – prosegue il Dsga del liceo romano – c’è da augurarsi che il Mef provveda ad inserire i compensi lunedì 28 agosto: ogni scuola ha però situazioni diversificate e solo quelle che sono già in possesso della ripartizione analitica delle risorse da assegnare, sulla base della contrattazione di istituto con l’accordo con le Rsu, potrebbero riuscire ad accreditare le somme assieme allo stipendio di settembre”.

Anche Diego Milan, Dsga in servizio presso l’istituto comprensivo “Teodoro Mommsen” di Roma, esprime forti dubbi:

E’ vero che “il ministro ha confermato che il Mof sarà erogato entro il 31 agosto e pagato a settembre, ma” c’è da fare i conti con la realtà “il 30 agosto chiudono l’area alla RGS”, ovvero l’accreditamento delle somme assegnate ad ogni istituto, però c’è da chiedersi: “dal 1° settembre nelle scuole senza i DSGA, perché trasferiti e in quelle normodimensionate, oppure nelle 2.500 scuole che per a.s. 2023/24 sono senza DSGA, chi pagherà il personale?”

In conclusione, tutte le scuole che non faranno in tempo a ricevere i finanziamenti del Mof dall’amministrazione centrale e a lavorarli entro mercoledì 30 agosto, saranno costrette a rimandare il pagamento delle somme delle attività aggiuntive nell’anno scolastico 2022/23 con lo stipendio di ottobre.

