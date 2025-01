Neoassunti, calcolo dei giorni in proporzione

di Lara Sardi, Scuola in Forma, 15.1.2025.

Arrivano chiarimenti in merito al calcolo dei giorni per i docenti neoassunti entro il 31 dicembre 2024: il Ministero dell’Istruzione e del merito, infatti, con la Nota del 15 gennaio 2025, fornisce indicazioni in merito alle attività formative del percorso di formazione e prova del personale docente ed educativo neoassunto. Riportiamo qui di seguito la nota ministeriale.

Docenti neoassunti entro il 31 dicembre 2024

Con nota prot. AOODGPER n. 202382 del 26 novembre 2024, questa Direzione generale forniva le istruzioni operative sul periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nel corrente anno scolastico 2024/2025, ai sensi del decreto ministeriale del 16 agosto 2022, n. 226. Facendo seguito ai numerosi quesiti pervenuti in relazione alla durata del percorso di formazione e di prova per il personale docente neoassunto dopo il 31 agosto 2024, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Come è noto, l’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ha previsto che, “al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all’anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”.

Conteggio giorni di servizio deve essere riparametrato

Pertanto, poiché la prestazione del servizio di ruolo nell’a.s. 2024/2025 da parte del personale assunto a tempo indeterminato sulla base della norma citata è temporalmente ridotta rispetto a quella del personale assunto entro il 31 agosto 2024 secondo le norme ordinamentali, si ritiene che, in analogia con quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 226 del 2022, il conteggio dei requisiti di servizio debba essere proporzionalmente riparametrato sulla base della durata effettiva del contratto a tempo indeterminato. Allo stesso modo si procederà rispetto alla categoria dei docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025 in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione, di cui al punto 3 della citata nota prot. 202382 del 2024

Neoassunti, calcolo dei giorni in proporzione

