Come si svolge l’anno di prova: norme, requisiti, obbligo, soggetti coinvolti, i criteri di valutazione.

Le norme

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova è disciplinato dal DM n. 226/2022, emanato ai sensi dell’articolo 1/118 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dell’articolo 13/1 del D.lgs. n. 59/2017 e dell’articolo 44, comma 1 – lettera g), del DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022. Quest’ultimo, in particolare, ha introdotto una novità assoluta relativa alla valutazione finale del docente in anno di prova, ossia lo svolgimento di un test finale, contestualmente al colloquio, dinnanzi al Comitato per la valutazione dei docenti.

Il ruolo

I neoimmessi in ruolo, gli insegnanti assunti da GPS I fascia sostegno e da elenco aggiuntivo devono seguire nel prossimo anno il percorso dell’ anno di prova in servizio; solo dopo averlo superato per i docenti assunti in via ordinaria vi sarà la conferma in ruolo, mentre per i colleghi assunti da GPS è prevista l’immissione in ruolo e la contestuale conferma (per tale ultimi docenti è previsto anche il superamento di una lezione simulata).

Anno di formazione e prova

L’anno di prova è regolato dal DM n. 226/2022, che prevede che «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale comunque sottoposto al percorso di formazione e periodo annuale di prova a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023.»

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio si articola in:

bilancio di competenze iniziale che il docente in anno di prova deve redigere entro il secondo mese di servizio in collaborazione con il tutor;

che il docente in anno di prova deve redigere entro il secondo mese di servizio in collaborazione con il tutor; patto per lo sviluppo professionale , concordato tra dirigente scolastico e docente in anno di prova, sentito il docente tutor, sulla base del bilancio di competenze iniziale: lo scopo è quello di individuare gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le previste attività formative e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole;

, concordato tra dirigente scolastico e docente in anno di prova, sentito il docente tutor, sulla base del bilancio di competenze iniziale: lo scopo è quello di individuare gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le previste attività formative e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole; attività formative , per un totale di 50 ore: 6 ore di incontri propedeutici e di restituzione finale, 12 ore di laboratori formativi, 12 ore di “peer to peer” e osservazione in classe e 20 ore di formazione on-line;

, per un totale di 50 ore: 6 ore di incontri propedeutici e di restituzione finale, 12 ore di laboratori formativi, 12 ore di “peer to peer” e osservazione in classe e 20 ore di formazione on-line; portfolio professionale (con i documenti prodotti e riportati nel presente elenco, come il bilancio di competenze iniziale e finale);

(con i documenti prodotti e riportati nel presente elenco, come il bilancio di competenze iniziale e finale); bilancio di competenze finale , elaborato dal docenti in anno di prova con la supervisione del docente tutor, per registrare i progressi di professionalità, per valutare le azioni formative realizzate e definire gli sviluppi ulteriori da ipotizzare;

, elaborato dal docenti in anno di prova con la supervisione del docente tutor, per registrare i progressi di professionalità, per valutare le azioni formative realizzate e definire gli sviluppi ulteriori da ipotizzare; colloquio e test finale innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;

e innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti; parere del Comitato;

del Comitato; valutazione finale del dirigente scolastico e relativo decreto.

ATTENZIONE:

Il percorso di formazione e prova in esame può essere ripetuto (in caso di mancato superamento) una sola volta.

Obbligo di svolgimento dell’anno di prova

Non tutti gli insegnanti devo sono obbligati all’anno di prova.

Il DM n. 226/2022 prevede l’obbligatorietà del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio per i docenti:

che si trovano al primo anno di servizi o con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;

o con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo; coloro i quali abbiano richiesto la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova; coloro i quali abbiano ottenuto il passaggio di ruolo ;

; i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.lgs. 59/2017, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.

Ai sensi della Nota n. 39972 del 15 novembre 2022 NON sono, invece, obbligati a svolgere l’anno di prova i colleghi che:

abbiano già superato il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;

. abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;

. siano stati precedentemente immessi in ruolo con riserva, abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;

. siano stati trasferiti da posto comune a sostegno e viceversa nel medesimo grado di istruzione;

. abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Ciò vale anche per coloro i quali abbiano concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Pertanto il principio è che l’anno di prova non non è obbligatorio per chi l’ha già superato per il medesimo grado di istruzione di immissione in ruolo.

Criteri valutazione

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio ha l’obiettivo verifica la padronanza degli standard professionali, propri della professione docente, con riferimento ai seguenti ambiti:

possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico – didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

. possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;

possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione;

osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;

partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Il percorso valuta inoltre l’applicazione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente, soprattutto negli ambiti indicati nei punti 1, 2 e 3 sopra riportati.

I requisiti per il superamento dell’anno di prova

La valutazione finale e il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova avvengono con decreto del dirigente scolastico sentito i pareri del docente tutor e del Comitato di valutazione e presuppongono i seguenti requisiti:

lo svolgimento di 180 giorni di servizio effettivamente prestato di cui almeno 120 di attività didattiche

lo svolgimento di un colloquio e di un test finale dinnanzi al Comitato per la valutazione dei docenti.

La valutazione del test finale (e delle competenze sopra riportate) e la strutturazione dei momenti di osservazione sopra indicati da parte del docente tutor e del dirigente scolastico vanno effettuati sulla base degli indicatori e dei relativi descrittori (funzionali alla verifica delle predette competenze), riportati nell’allegato A al DM n. 226/2022.

Di seguiti gli ambiti all’interno dei quali si “innestano” i succitati indicatori e descrittori, ambiti che si legano alle competenze di cui verificare il possesso:

la costruzione di ambienti di apprendimento positivi e inclusivi

. la progettazione e la realizzazione dell’azione didattico disciplinare

. i processi di valutazione

I tre ambiti e i relativi indicatori e descrittori sono differenti per i posti comuni e di sostegno..

