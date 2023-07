di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 15.7.2023.

I docenti neoimmessi in ruolo non possono contrarre incarichi a tempo determinato durante lo svolgimento dell’anno di prova.

L’art 36 del CCNL del comparto scuola stabilisce la possibilità per i docenti di ruolo di “accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede“. Da questo disposto però non era chiaro se anche i neoimmessi in ruolo potevano usufruire dell’art. 36 CCNL, dando adito a diverse interpretazioni che spesso tendevano a contraddirsi. Col recente Decreto 138 del 13 luglio 2023 viene invece finalmente messo un punto fermo alla questione.

Le intepretazioni degli uffici scolastici

La nota n. 35043 del 6 settembre 2022 dell’USR Lazio affermava quanto segue:

“i docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2022/2023 possono accettare un contratto di docenza a tempo determinato «per l’intero anno scolastico», cioè su posto vacante e disponibile sino al 31 agosto 2023, purché per altra tipologia di posto o per altra classe di concorso rispetto a quella dell’immissione in ruolo”.

Dello stesso parere era stato anche l’USR Piemonte con la nota n. 12385 del 24 agosto 2022.

Si era però assistito anche a posizioni interpretative opposte secondo cui non era possibile usufruire dell’art. 36 CCNL fino al superamento dell’anno di formazione e prova escludendo quindi in questo modo i docenti neoassunti.

Il chiarimento: i neoimmessi non possono contrarre incarichi a tempo determinato

Il chiarimento definitivo arriva col citato Decreto 138 del 13 luglio 2023 che disciplina le operazioni di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024. Il riferimento lo troviamo all’art 3 comma 3:

“Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato“.

I neoimmessi in ruolo quindi non potranno beneficiare dell’art 36 CCNL.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Neoimmessi in ruolo, in anno di prova niente nomine a tempo determinato ex art. 36 CCNL

ultima modifica: da