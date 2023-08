di Robert Bosio, InfoDocenti.it, 23.8.2023.

Tra poco inizierà il nuovo anno scolastico. Ci sono arrivate alcune domande ricorrenti che riguardano i futuri neoimmessi in ruolo. Cerchiamo di chiarire la situazione.

Si può chiedere l’assegnazione provvisoria?

Purtroppo no. Le domande per le assegnazioni provvisorie vengono presentate normalmente nel mese di giugno, e gli uffici scolastici lavorano le domande nel mese successivo – o a inizio agosto. In quella data i neoimmessi in ruolo non hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato e quindi non possono fare domanda.

Per sgombrare il campo da ogni dubbio il CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie prevede all’art. 7 comma 2 che “non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’anno scolastico“.

In sostanza le assegnazioni provvisorie sono consentite solo a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di nomina in ruolo.

