Chiarimenti sul conseguimento dei 60 CFU per la scuola primaria e dell’infanzia: tutto invariato per diplomati magistrali e laureati Sfp.

Come è stato annunciato è stato firmato il DPCM che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti di 60 CFU. Nella confusione generale sono tanti i dubbi che attanagliano i docenti precari. Cerchiamo di mettere allora dei punti fermi. I citati percorsi riguardano solo ed esclusivamente la scuola secondaria. Il decreto in questione disciplina infatti la nuova procedura che va a regolamentare la modalità di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento solo per la scuola secondaria. Tutto resta invariato per scuola primaria e dell’infanzia.

Per diplomati magistrali e laureati Sfp non cambia nulla: non dovranno conseguire i 60 CFU

Per la scuola dell’infanzia e primaria le procedure abilitanti sono già definite. Sono infatti considerati titoli abilitanti la laurea in scienze della formazione primaria e il diploma magistrale conseguito entro l’a.s 2001/2002.

I due titoli permettono l’accesso ai concorsi e permettono di inserirsi tranquillamente nelle Gps di prima fascia. E così resta.

Per la scuola dell’infanzia e primaria non c’è quindi necessità di conseguire crediti formativi ulteriori rispetto all’abilitazione che già si deve avere per partecipare ai futuri concorsi e inserirsi nelle citate graduatorie.

Diploma magistrale e conseguimento 30 CFU

Pur avendo il diploma magistrale ante 2001/2002 e non essendoci la necessità di conseguire cfu per la scuola primaria e dell’infanzia, come abbiamo detto, nulla preclude la possibilità di potersi iscrivere a percorsi di formazione per conseguire 30 CFU per poter ottenere l’abilitazione all’insegnamento in una classe di concorso della scuola secondaria e inserirsi nelle relative graduatorie Gps di prima fascia.

Si potrà poi ovviamente permanere nella prima fascia Gps della scuola primaria e dell’infanzia e inserirsi anche nelle graduatorie della classe di concorso per la quale si è ottenuta l’abilitazione.

