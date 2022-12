dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 27.12.2022.

E’ stato pubblicato in data odierna un avviso di NoiPA che fa chiarezza sugli arretrati del contratto scuola.

«Giovedì 29 dicembre 2022 è la data di esigibilità degli arretrati relativi all’anticipazione della parte economica del C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca e agli effetti economici del C.C.N.L. Funzioni Locali, per il triennio 2019-2021.»

Da giorni si sono levate lamentele in merito alla data in cui il personale della scuola avrebbe potuto vedersi accreditati gli arretrati dell’ultimo CCNL: ossia delle somme spettanti al personale scolastico dopo la firma del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e Ricerca – 2019/2021 da Sindacati e Aran il 6 dicembre.

Da giorni è possibile conoscere l’entità dell’importo degli arretrati sulla pagina personale di NoiPA alla voce Servizi Stipendiali con la dicitura “58 – Emissione speciale Arretrati”.

NoiPA aveva già fornito alcuni chiarimenti riguardo:

agli arretrati spettano al personale della scuola titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria già liquidati, relativi al periodo dal 1° gennaio 2019 leggi tutto

già liquidati, relativi al periodo dal 1° gennaio 2019 leggi tutto agli assegni alimentari o al congedo straordinario

Valditara ha comunque precisato: «Questo non è che il primo di una serie di provvedimenti che hanno come obiettivo la valorizzazione dei docenti e di tutto il personale, a cui è affidata la più nobile delle missioni: formare le generazioni future attraverso i loro insegnamenti. Sono orgoglioso di avere dato seguito a un impegno che avevo assunto sin dal primo giorno del mio insediamento al Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di garantire a tutte le persone afferenti al mondo della scuola il giusto riconoscimento per il loro lavoro».

.

.

.

.

.

.

.

.

NoiPA: gli arretrati arrivano il 29 dicembre ultima modifica: da