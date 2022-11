da Miur Istruzione, 14.11.2022

NoiPa si prepara al pagamento dello Stipendio e Tredicesima di Dicembre 2022 ed anche al pagamento degli Arretrati di Stipendio per 1,2 milioni di dipendenti publici, insomma un Dicembre ricco di Novitàper molti lavoratori della pubblica amministrazione, nell’articolo vediamo le date di pagamento e tutte le ultime novità sugli stipendi e cedolini dei dipendenti pubblici per il mese di Dicembre.

NOIPA, PAGAMENTO STIPENDIO, TREDICESIMA E ARRETRATI DICEMBRE 2022

Per la piattaforma NoiPa che ha il compito di gestire lo stipendio e le paghe di milioni di dipendenti pubblici dicembre 2022 si prennuncia un mese ricco di appuntamenti, oltre alle normali date di pagamento sono anche previsti il pagamento di arretrati di stipendio e gli aumenti di stipendio per alcune categorie di lavoratori pubblici.

Stiamo parlando dei dipendenti della scuola pubblica, ovvero docenti e personale ata, il cui contratto collettivo nazionale è stato appena rinnovato la scorsa settimana, il rinnovo prevede non sono un aumento di stipendio ma anche il pagamento degli arretrati di stipendio dovuti ai 4 anni di vuoto contrattuale, ovvero il lasso di tempo in cui questi lavoratori hanno svolto il loro lavoro in assenza di un contratto collettivo nazionale valido.

Il rinnovo del contratto scuola 2022 riguarda ben 1,2 milioni di dipendenti pubblici tra docenti e personale ata i quali a dicembre riceveranno i seguenti accrediti:

pagamento stipendio dicembre 2022

pagamento tredicesima dicembre 2022

pagamento arretrati rinnovo contratto scuola

aumento di stipendio per rinnovo contratto scuola

Per quanto riguarda il Personale ATA, gli arretrati vanno dai 1.200 euro netti dei collaboratori scolastici tra 0 e 8 anni di servizio, ai 2.550 per i DSGA con servizio dai 35 anni in su.

Per quanto riguarda i docenti, gli arretrati vanno da un minimo di 1.500 euro per Infanzia e Primaria con servizio tra zero e 8 anni ad un massimo di 2.400 euro per un docente di secondaria con 35 e più ani di servizio.

Vediamo ora quali sono le date in calendario per i pagamenti effettuati da NoiPa per i dipedenti pubblici:

14 dicembre, per il personale docente della scuola e per i docenti supplenti temporanei;

14-15 dicembre per i dipendenti del Tesoro;

14-16 dicembre per gli insegnanti delle scuole materne e primarie.

Per calcolare l’importo della tredicesima, per i dipendenti della pubblica amministrazione, sono inclusi nella retribuzione globale di fatto (retribuzione, indennità varie, contingenza, scatti di anzianità) anche i seguenti periodi:

le indennità per assenza per malattia ed infortunio sul lavoro;

le malattie professionali e la maternità;

il congedo matrimoniale;

i permessi per riduzione orari di lavoro ed i permessi retribuiti;

le ferie e le festività;

lo straordinario;

il preavviso non lavorato.

Ricordiamo che per accedere e controllare online il proprio cedolino di dicembre 2022 ma anche tutti gli altri stipendi e cedolini ecco di seguito i passaggi da effettuare:

accedere alla propria area riservata autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS;

inserire nel tasto “cerca” la dicitura “ Consultazione pagamenti ”;

”; selezionare il mese di dicembre per visualizzare il cedolino NoiPA dello stipendio.

Qualora non dovessero risultare ancora disponibili i dettagli del pagamento, è comunque possibile visualizzare l’importo dello stipendio nella sezione “Consultazione pagamenti“.

Come comunica l’Aran a margine della firma definitiva del Ccnl scuola, gli aumenti di stipendio riguardano 1.232.248 dipendenti, di cui:

1.154.993 appartenente ai settori scuola e Afam (compresi 850mila docenti);

77.255 appartenenti ai settori università (con esclusione dei docenti) ed enti di ricerca.

