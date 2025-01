dall’USR per il Veneto, 20.1.2025.

Comunicazione dell’Ufficio III:

si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è disponibile il Decreto n. 97 del 20 gennaio 2025 di assegnazione della provincia dei docenti individuati a seguito di rinunce quali destinatari di contratto a tempo indeterminato sulla rispettiva classe di concorso con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 e decorrenza economica dal 1° settembre 2025, unitamente al relativo prospetto.

I docenti di cui alla tabella allegata, per le ragioni esposte nelle premesse, sono individuati quali destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato sulla rispettiva classe di concorso con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 e decorrenza economica dal 1° settembre 2025. Secondo quanto previsto dall’Allegato A del D.M. n. 158/2024, gli stessi parteciperanno alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l’anno scolastico 2025/2026 al fine di ottenere la sede di titolarità.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. n. 226/2022 e secondo quanto previsto dalla nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito AOODGPER n. 202382 del 26 novembre 2024, con oggetto “Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’anno scolastico 2024- 2025.”, sono tenuti al periodo di formazione e prova i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 ed economica dal 1° settembre 2025 – e, pertanto, anche i docenti immessi in ruolo a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito non esaurite del concorso indetto con D.D. n. 499/2020 – se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.

L’insussistenza dei requisiti di accesso alle procedure concorsuali di cui al presente decreto, in qualsiasi momento verificata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 31 luglio 2024, n. 158, il presente decreto viene pubblicato all’albo online di questo Ufficio Scolastico Regionale con l’indicazione per ciascun aspirante della provincia assegnata, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.

Nomine a.s. 2024/25 a seguito di rinunce da graduatorie di merito

