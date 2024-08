dall’USR per il Veneto, 14.8.2024.

Scadenza 14 agosto 2024.

Comunicazione dell’Ufficio III: Si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è pubblicato l’Avviso relativo all’integrazione degli esiti Fase 1 di cui al prot. n. 20662 del 13 agosto 2024.

Richiamato l’avviso del 13 agosto 2024, protocollo n. 20662, relativo alle assunzioni del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali e dalle GAE per l’anno scolastico 2024/25, con il quale, facendo seguito all’avviso del 10 agosto 2024, protocollo n. 20418, si è disposta la pubblicazione dell’allegato prospetto riepilogativo contenente gli esiti della prima fase (assegnazione provincia) della procedura informatizzata

per le nomine in ruolo per l’anno scolastico 2024/2025.

Preso atto che nel prospetto riepilogativo è stata omessa l’individuazione su provincia per la classe di concorso AB55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) – dalla graduatoria di cui al D.D.G. n. 85 del 2018.

Ritenuto, pertanto, che il prospetto riepilogativo allegato all’avviso del 13 agosto 2024, protocollo n. 20662, debba essere integrato con la seguente individua su provincia:

Riguardo alla fase 2, considerato che, come risulta dal prospetto pubblicato in data 9 agosto 2024 sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale recante le disponibilità relative alle classi di concorso di cui al decreto n. 3175 del 9 agosto 2024, vi è un’unica sede assegnabile nella regione Veneto per quanto riguarda la classe di concorso AB55, presente proprio in provincia di Verona, all’individua su provincia farà seguito una mera comunicazione individuale all’interessata, affinché la stessa possa, qualora lo voglia, manifestare la propria volontà di rinuncia alla detta unica sede disponibile.

Nomine a.s. 2024/25: integrazione Esito Fase 1

ultima modifica: da