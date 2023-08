dall’USR per il Veneto, 2.8.2023.

Comunicazione dell’Ufficio III: si rende noto che questo Ufficio, sulla base delle rinunce pervenute entro il termine fissato con l’avviso DRVE prot. 20304 del 28 luglio 2023, procederà allo scorrimento delle graduatorie di merito delle classi di concorso per le quali non risulti esaurito il contingente delle immissioni in ruolo da concorso di cui al Decreto AOODRVE n. 19591 del 17-07-2023.

Si avvisano pertanto i candidati delle classi di concorso elencate nell’avviso allegato, che sulla base delle preferenze già espresse in Fase 1, l’ufficio pubblicherà i risultati del turno di surroga

Si precisa che potrà essere previsto lo scorrimento anche di ulteriori graduatorie per le quali dovessero pervenire successive rinunce sempre in tempo utile con le operazioni di surroga.

La data per la pubblicazione dell’esito dell’operazione di scorrimento – con l’assegnazione della provincia – è prevista a partire dai prossimi giorni.

