di Antonio Antonazzo, dalla Gilda degli insegnanti di Cuneo, 18.7.2022.

Premesso che il 50% delle nomine vanno effettuate sulla base delle GAE esistenti e che ogni bando di concorso prevede un contingente massimo di nomine, l’ordine di assegnazione del 50% di posti rimanenti segue la seguente scansione:

Il 100% dei posti destinati alle GM del 2016

Il 60% dei posti residui dopo le nomine da GM 2016, sono riservati alle GM 2018

I posti restanti vanno suddivisi al 50% tra il concorso straordinario e quello ordinario del 2020

I posti residui sono in seguito destinati al concorso straordinario bis e alle nomine GPS I fascia di sostegno.

Occorre però considerare anche le varie compensazioni fatte negli anni passati per mancanza di graduatorie pubblicate in tempo utile e del grave ritardo che anche quest’anno non consentirà di assegnare tutte le nomine previste (93.000 posti circa )

Le compensazioni riguarderanno in particolare i concorsi del 2020 le cui nomine lo scorso anno hanno interessato quasi per intero il contingente di 32.000 posti del concorso straordinario a scapito dell’ordinario, posti che quest’anno (se pubblicano le graduatorie) andranno restituiti.

Facciamo alcuni esempi.

Supponendo un contingente di 200 cattedre disponibili, 100 vanno alle GAE e 100 alle GM 2016.

Poichè in molte regioni e per diverso classi di concorso queste graduatorie sono esaurite (quelle di primaria/infanzia non sono più valide) è presumibile che molte di queste 100 cattedre saranno disponibili per le altre graduatorie concorsuali.

Supponendo che di queste 200, vengano assegnate solo 50 cattedre alle GAE e GM 2016, le rimanenti 150 saranno disponibili per le GM 2018, GM 2020 e straordinario 2020:

il 60% di questi 150 posti (90 nomine) sono riservati alle GM 2018, mentre le altre 60 vanno divise a metà tra l’ordinario e lo straordinario 2020.

In teoria quindi 30 posti andrebbero alle GM 2020 e 30 posti per lo straordinario 2020.

Come detto prima, lo scorso anno molti posti dell’ordinario sono stati dirottati sullo straordinario, questi posti vanno restituiti.

Supponendo che lo scorso anno lo straordinario abbia attinto 10 posti dal contingente dell’ordinario, in tal caso la distribuzione sarebbe 40 posti alle GM 2020 e 20 allo straordinario 2020.

Sui posti residui si procede per le ultime procedure straordinarie (BIS e I fascia GPS) sostegno

Ribadiamo però che questa è una distribuzione del tutto teorica che presuppone graduatorie pubblicate con un numero di candidati sufficienti a coprire i vari contingente (improbabile se non impossibile).

La situazione reale parla di graduatorie esaurite (GM 2018, GM 2016 e GAE) in molte regioni o non pubblicate (in particolare GM 2020) il che porterà agli scavalcamenti di cui si sta parlando in questi giorni con tutte le giustificate recriminazioni da parte di chi ha superato un concorso, ma non potrà beneficiarne il prossimo settembre.

.

.

.

.

.

.

.

Nomine in ruolo da graduatorie concorsuali: come si svolgeranno le operazioni

ultima modifica: da