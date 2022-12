di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 24.12.2022.

Congedo di maternità, di paternità e parentale: Nota Ministero Istruzione e del Merito N. 4573

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito informa che, nell’area SIDI Variazioni di Stato Giuridico‐Assenze, sono disponibili gli aggiornamenti e i nuovi codici relativi al DL 105 del 30/06/2022. In particolare, sono stati introdotti nuovi codici in merito alla categoria ‘Congedi di maternità e paternità‘, in relazione all’ex articolo 27‐bis d.lgs. 151/2001.

Per l’ex articolo 28 d.lgs. 151/2001 (Congedo paternità alternativo) sono stati aggiornati i codici esistenti. Nella categoria ‘Congedi parentali’ sono stati introdotti nuovi codici relativi agli ex artt. 32‐37 d.lgs. 151/2001, con data inizio validità 13/08/2022.

Inoltre, nell’area SIDI Variazioni di Stato Giuridico‐Posizioni di Stato, è disponibile un nuovo codice per la gestione dell’aspettativa art.23‐bis commi 1, 4, 5, 6, D. Lgs 165/2001.

Infine, sono stati introdotti nuovi controlli in base ai requisiti amministrativi ricevuti per il codice di assenza esistente A044 aspettativa per diversa attività lavorativa: durata pari ad un anno scolastico, possibilità di prenderlo una sola volta.

