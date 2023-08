Ecco le indicazioni:

Come è noto, coloro che sono risultati assegnatari di una supplenza su sostegno finalizzata al ruolo (nomine da GPS I fascia sostegno) a livello provinciale sono esclusi dal conferimento di qualsiasi tipologia di supplenza ( * ivi comprese le supplenze brevi e saltuarie) per l’a.s. 23/24.

L’ eventuale rinuncia all’assegnazione , presentata in qualsiasi modo e con qualsiasi tempistica, NON fa venir meno l’effetto di esclusione dalle supplenze

, presentata in qualsiasi modo e con qualsiasi tempistica, L’articolo 4, comma 8, del DM 119/23 prevede un analogo trattamento anche per i docenti che hanno partecipato alla Mini Call Veloce da GPS I fascia e a cui sia stata assegnata una sede in una provincia indicata nella domanda.

Ricordiamo che le nomine da GPS I fascia sostegno sono state gestite in entrambe le fasi (Fase I e II) con sistema informatizzato. Questo fa si che gli uffici scolastici che devonno effettuare le operazioni di conferimento delle supplenze siano in grado, attraverso le funzioni previste dal sistema informatizzato, di escludere dal conferimento delle supplenze coloro che sono stati nominati da GPS I fascia sostegno.

Al contrario, nel caso della “Mini Call Veloce”, il fatto che l’assegnazione della sede non sia stato effettuato con il sistema informativo pone il problema dell’acquisizione, da parte della provincia di inserimento in GPS, del dato dell’assegnazione della sede agli aspiranti che, a prescindere dall’eventuale rinuncia alla stessa, dovranno essere esclusi dal conferimento di ogni tipologia di supplenza.

Il DM n. 119 15 Giguno 2023 relativo alle assunzioni straordinarie “call veloce” GPS I fascia sostegno dispone che:

l’assegnazione di una sede in una provincia indicata nella domanda comporta l’accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS.”

Per consentire la raccolta dei dati in questione, il Ministero dell’Istruzione e dell Merito (MIM) ha concordato con DGSIS (Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica) che, all’esito delle assegnazioni di provincia dei candidati della call gestite su INR, venga fornito a ciascun Ufficio di arrivo l’elenco degli assegnatari; gli Uffici di arrivo procederanno ad acquisire le eventuali rinunce all’individuazione di provincia (prive di effetto sanzionatorio) e le successive assegnazioni di sede; una volta compilati, questi elenchi saranno raccolti a livello centrale e restituiti agli Uffici di provenienza, che in questo modo avranno conoscenza delle assegnazioni di sede effettuate e potranno escludere gli assegnatari dal conferimento di qualsiasi supplenza.