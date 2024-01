Il ministro Valditara: chiariremo la natura dialogica della prova. Entro gennaio le materie della seconda prova scritta.

È iniziato il countdown per l’uscita delle materie della maturità 2024 che interesserà circa 500mila studenti mentre il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato in una intervista a La Stampa qualche novità nel colloquio. Entro fine gennaio, come da diversi anni, il Mim individuerà le materie della seconda prova a partire da quelle caratterizzanti ogni indirizzo di studio, come latino e greco per il classico (lo scorso anno è capitato latino) o matematica e fisica per lo scientifico (l’anno scorso la prova è stata di Matematica).

Modifiche in vista per l’orale

In una intervista a La Stampa è stato lo stesso ministro Valditara a confermare che la struttura dell’esame di Stato rimarrà invariata. «Ci limiteremo ad una manutenzione della versione attuale», ha detto, aggiungendo che nel «colloquio terremo conto delle criticità emerse lo scorso anno, quindi chiariremo la natura dialogica della prova, sondando la capacità degli studenti di spaziare tra le discipline». Lo scorso anno, che ha segnato un sostanziale ritorno alla normalità per l’esame di Stato, dopo l’esperienza Covid, il colloquio ha avuto l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente. Il colloquio è stato svolto in chiave multi e interdisciplinare per valutare la capacità del ragazzo di cogliere i nessi tra i diversi saperi collegandoli tra loro. Nel corso del colloquio, il candidato ha dovuto esporre anche le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi di scuola-lavoro e le competenze acquisite nell’ambito dell’educazione civica. Sempre lo scorso anno, le commissioni d’esame sono tornate miste, cioè composte da un presidente esterno, da tre membri esterni e tre interni all’istituzione scolastica.

Il calendario 2024

La prima prova dell’esame di maturità 2024 è fissata per il 19 giugno: agli studenti vengono proposte sette tracce suddivise in tre tipologie: due analisi del testo, tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. Mentre la prima prova è uguale per tutti i maturandi, la seconda prova, il 20 giugno, è diversa perché si basa sulle materie di indirizzo specifiche. Poi tocca all’orale.

Iscrizioni al via il 18 gennaio

Intanto dal 18 gennaio fino al 10 febbraio, invece – tranne che nelle Province di Trento e Bolzano e nella Valle d’Aosta – partiranno le iscrizioni per il prossimo anno scolastico per tutte le scuole mentre per il solo Liceo del Made in Italy le iscrizioni saranno possibili dal 23 gennaio. L’invio della domanda per le prime classi va fatto sulla nuova piattaforma Unica per tutte le scuole tranne che per la scuola dell’infanzia, che rimane cartacea.

Novità sulla maturità, all'orale spazio a tutte le materie

