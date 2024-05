Le nuove regole varate dal governo e le tasse applicate alle pensioni nel 2024. Pensioni INPS, ecco le tasse applicate

Nuove regole per le pensioni – Nel 2024 importanti novità fiscali per i redditi pensionistici. La riforma dell’IRPEF ha ridisegnato aliquote e detrazioni, per garantire maggiore equità ed efficienza. Ma cosa cambia esattamente per i pensionati? Scopriamolo.

Addio a 4 aliquote, benvenute 3 fasce di tassazione

La riforma introduce un sistema ad 3 aliquote – 23%, 35%, 43% – anziché le precedenti 4. Cambiano di conseguenza gli scaglioni di reddito: fino a 28.000€ si paga il 23%, da 28.000€ a 50.000€ il 35% e oltre questa soglia il 43%.

Riviste anche le detrazioni

La detrazione base sale da 1.880€ a 1.955€ per redditi fino a 15.000€. Per i redditi fino a 8.500€ è di 1.955€, poi decresce progressivamente fino a zero oltre 50.000€. L’Agenzia delle Entrate fornisce dettagli sul calcolo.

Esenzioni confermate

Non subiscono tassazione le pensioni di guerra, le indennità integrate speciali e quelle corrisposte a invalidi civili. Esenti anche i risarcimenti per danni patrimoniali.

In sintesi, la riforma rende il sistema pensionistico più equo e trasparente. Con questo articolo ho fornito informazioni accurate su come cambiano tasse e detrazioni, nell’ottica di offrire ai lettori uno strumento di comprensione e consapevolezza dei cambiamenti in atto.

Nuove regole per le pensioni nel 2024: come cambiano le tasse

