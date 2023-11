di Armando Bayo, InfoDocenti.it, 27.11.2023.

Nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, si attende la pubblicazione del bando relativo al nuovo concorso per i docenti della scuola italiana. Nei mesi scorsi tale concorso è stato indicato come straordinario ter, ma è più corretto nominarlo concorso scuola PNRR. Con tale concorso saranno assunti in totale 20.101 docenti su posti comuni e 9.641 docenti su posti di sostegno, salvo aggiunte dell’ultimo momento.

I posti disponibili sono stati ripartiti per regione e per ordine e grado, nel file Excel allegato è possibile consultare il numero di posti previsti.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nuovo concorso scuola: posti disponibili

ultima modifica: da