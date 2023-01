Offendere il docente è oltraggio a pubblico ufficiale

di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore, 5.1.2023.

L’insegnante è pubblico ufficiale e l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla sola tenuta delle lezioni, ma comprende anche gli incontri con i genitori degli allievi.

Offendere, insultare o denigrare con parole pesanti un docente può costituire oltraggio a pubblico ufficiale e può costare la condanna alla reclusione. Nella vicenda recentemente trattata dal Tribunale di Parma un genitore aveva diffamato pubblicamente una docente insultandola nell’androne della scuola. Ebbene gli insulti all’insegnante sono costati all’uomo una pena a 4 mesi di carcere.

La motivazione

L’insegnante è pubblico ufficiale e l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla sola tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive; ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi. In tema di oltraggio, l’offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente convolti dagli insulti vi assistano nello svolgimento delle loro funzioni.

L’integrazione del reato

Ai fini della integrazione del delitto in esame è quindi necessario che l’insulto riguardi l’apprezzamento del pubblico ufficiale sia nella sua dimensione personale, sia nella dimensione funzionale e sociale; potendosi giustificare la tutela assicurata ai pubblici ufficiali dal codice penale rafforzata rispetto a quella dei comuni cittadini, soltanto quando risulti minata e compromessa più che la reputazione del singolo esponente, quella dell’intera amministrazione pubblica, e per ciò stesso dello Stato.

La rovina di stima della buona nomea

A ben vedere la presenza di più persone tra gli elementi considerati essenziali della figura criminosa si giustifica proprio con l’intento del legislatore di evitare che il reato in questione si consumi in una sorta di rapporto privato fra l’oltraggiante e l’oltraggiato; richiedendosi invece che la condotta criminosa assuma quella marcata risonanza collettiva che oltre ad offendere l’onore e il prestigio personale del docente coinvolto può evidentemente determinare un’effettiva rovina di stima, della reputazione, della buona nomea nell’amministrazione scolastica.

