Informazione scuola, 30.12.2024.

Stipendi NoiPA gennaio 2025 visibili gli importi netti.

Gli importi degli stipendi di gennaio 2025 sono già visibili nell’area riservata di NoiPA.

L’emissione della rata ordinaria degli stipendi di gennaio 2025 per i dipendenti pubblici, come da calendario, è iniziata il 30 dicembre.

Tuttavia, la domanda che molti si pongono è: quando gli importi saranno effettivamente visibili sul portale?

Come abbiamo già evidenziato per molti dipendenti della PA gli importi netti sono già presenti nell’area riservata del portale del MEF, tuttavia alcuni potrebbero non visualizzarli, ma è questione di ore, entro domani tutti gli importi saranno disponibili.

Lo stipendio sarà più ricco poiché non sono state applicate le addizionali comunali e regionali.