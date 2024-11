di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 4.11.2024.

Ore aggiuntive di insegnamento e ore eccedenti, ecco quali sono le differenze economiche fra queste due tipologie di istituti giuridici

Le ore aggiuntive di insegnamento sono una tipologia di ora di servizio extracurricolare per i docenti che risulta essere diversa dalle ore eccedenti per sostituire gli insegnanti assenti o per incrementare l’orario di servizio curricolare di qualche ora e non oltre il limite massimo di 6 ore settimanali. Si tratta quindi di due istituti giuridici differenti che vengono retribuiti in modo nettamente diverso. Per quanto stabilito nell’art.45 del CCNL scuola 2019-2021, le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti all’atto della stipula dell’ultimo contratto scuola.

Ore aggiuntive di insegnamento

Ai sensi dell’art.78 del CCNL scuola 2019-2021, si dispone che le risorse per il pagamento delle ore eccedenti per il pagamento dei docenti assenti ricade nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, come per altro le ore aggiuntive di insegnamento fanno parte integrante del FIS di cui all’art.88 del CCNL 2006/2009. Quindi è con il fondo di istituto che vengono retribuite le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento di sostituzione dei docenti assenti, le ore di approfondimento negli istituti professionali, le attività complementari di educazione fisica.

Per tali attività aggiuntive di insegnamento, escluse quelle sopra elencate, spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella E1. 6 allegata al CCNL scuola 2019/2021.

Si tratta di € 38,50 per ogni ora di insegnamento per attività aggiuntive al servizio curricolare; € 19,25 per ogni ora funzionale all’attività di insegnamento al di fuori delle 40 + 40 ore previste da contratto; € 55,00 per ogni ora di insegnamento in attività di recupero per alunni con debito formativo (scuola secondaria di II grado).

Ore eccedenti per supplenza colleghi assenti

Le ore in sostituzione dei colleghi assenti che vengono dette ore eccedenti l’orario di servizio curricolare, non più di 6 ore la settimana, è di 1/65 dello stipendio iniziale e dell’indennità integrativa speciale in vigore al momento della prestazione eseguita per i docenti della scuola secondaria; 1/87 dello stipendio iniziale e dell’indennità integrativa speciale in vigore al momento della prestazione eseguita per i docenti della scuola primaria; 1/90 dello stipendio iniziale e dell’indennità integrativa speciale in vigore al momento della prestazione eseguita per i docenti della scuola dell’infanzia. Le ore di approfondimento negli Istituti Professionali vengono retribuite per ogni singola ora 1/78 dello stipendio in godimento, più la quota di fondo di Istituto per arrivare al raggiungimento di € 38,50.

Ore eccedenti la cattedra di 18 ore

Per quanto attiene le ore eccedenti l’orario cattedra di 18 ore della scuola secondaria di I e II grado, ogni ora settimanale oltre le 18 ore settimanali viene retribuita 1/18 dello stipendio in godimento per tutta la durata dell’anno scolastico.

.

.

.

.

.

.

.

Ore aggiuntive di insegnamento e ore eccedenti: le differenze ultima modifica: da